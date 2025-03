Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello, Giglio ha definito “trash” Maria Monsè e sua figlia Perla Maria. Le due non hanno perso tempo e stizzite hanno replicato: “Ma si è visto lui?”.

La battuta di Giglio sulle Monsè

Maria Monsè e la figlia Perla Maria sembrano essersela legata al dito con Giglio e sui social, per questo, stanno facendo sentire la loro voce. Le due ex coinquiline sembrano aver mal digerito una frase pronunciata dall’hair stylist. Ma per capire cosa è successo dobbiamo fare un passo indietro e tornare addirittura a giovedì scorso.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, infatti, Mattia Fumagalli ha avuto modo di tornare nella Casa per un divertente momento con Javier Martinez ed Helena Prestes. Nel vedere la scenetta che si era creata, Giglio si è lasciato scappare la seguente frase:

“Non so se è più trash questo o quello delle Monsè”, ha detto in chiacchiera con i suoi compagni d’avventura rimasti in gioco mentre assisteva all’incontro tra le parti.

Il cornuto: “Non so se è più trash questo o quello delle Monsè”



Zeudi Chiara e Shaila sì sì più questo che con le Monsè! Pezzenti rosiconi #grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/yabgzu31rc — (@Tanqueray__97) March 6, 2025

L’esternazione di Giglio è stata ripresa ovviamente dalle telecamere della Casa del Grande Fratello e sia Maria Monsè che sua figlia Perla Maria si sarebbero piuttosto infastidite. Per tale ragione dunque hanno deciso di rispondere su Instagram, a modo loro.

Maria Monsè e Perla Maria contro Giglio

Su Instagram con un video Maria Monsè e Perla Maria hanno commentato le parole di Giglio. Una battuta che a quanto pare sembrava “stonare” rispetto al contesto: “Fermi tutti amici. Noi ci mettiamo le mani nei capelli”, hanno detto le due all’unisono.

“Lui è parrucchiere e ci mettiamo le mani nei capelli. Ma Giglio che dice che noi siamo trash… ma lui si è visto? Perché come si veste, che acconciature che si fa. Lui invece è un uomo chic e non è trash?”, ha continuato Perla Maria.

A rincarare la dose Maria Monsè che, di tutta risposta, ha aggiunto: “Ma basta guardare la sua ultima acconciatura di lunedì scorso, che io definirei clamorosamente oscena. Un pallino qua, due piroletti, ma dove stava andando… al saggio di danza?”.

Peraltro poi Perla Maria ha anche ricordato quanto successo al suo ingresso nella Casa del GF, dove sembrerebbe aver fatto una battuta a Giglio proprio a riguardo. Ecco il video completo dove hanno aggiunto anche altri video in cui il gieffino avrebbe detto delle altre frasi su Maria Monsè e sua figlia.

Ma non è tutto, perché Maria Monsè ha lanciato anche una bordata non di poco conto a Giglio. Nelle storie ha condiviso delle foto del gieffino e come sottofondo musicale ha scelto “Cervo a primavera” di Riccardo Cocciante. Sembrerebbe dunque che l’ex concorrente si sia fatta convincere dai gossip degli ultimi giorni che riguardano un presunto riavvicinamento tra Yulia e il suo ex fidanzato (di cui Giglio non ne è a conoscenza).

La storia Instagram di Maria Monsè contro Giglio

Se ne parlerà in puntata stasera?