Durante un discorso Lorenzo Spolverato ha voltato le spalle a Zeudi Di Palma, sostenendo di avere dei dubbi sul suo conto: “È una del mio clan. Non è proprio una mia amica”.

Lorenzo Spolverato volta le spalle a Zeudi

Il 31 marzo ci sarà la finale del Grande Fratello dove scopriremo finalmente chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione. Lorenzo Spolverato così come Jessica Morlacchi sono già certi di avere un posto, ma a loro si aggiungeranno altri inquilini. Stasera per esempio scopriremo la terza finalista.

In ogni caso, nell’attesa, proprio in Casa si sono formate delle fazioni e Lorenzo Spolverato è certo di avere dalla sua parte Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Luca Giglioli (Giglio). E proprio nei confronti di Zeudi si è spesso speso per difenderla, anche in merito a quanto accaduto con Helena Prestes e Javier Martinez.

Ieri sera, però, Lorenzo Spolverato sembra aver iniziato a nutrire dei dubbi verso l’ex Miss Italia. E senza troppi giri di parole ha ammesso che per quanto faccia parte del suo gruppo non c’è un’amicizia forte tra loro e di conseguenza semmai dovesse vincere il Grande Fratello…gli roderebbe un bel po’. Quindi secondo lui Zeudi Di Palma per una serie di ragioni non meriterebbe il montepremi finale:

“Questa zitta zitta fa le scarpe a tutti. Lei è entrata tre mesi dopo di noi e sinceramente se dovesse vincere al posto… cioè lei è una del mio clan questo è vero, ma non è proprio una mia amica nel vero senso della parola. Non è una che conosco bene, io conosco più te Chiara di lei. Parlo molto di più con te e c’è più rapporto con te. Quindi vedere questa cosa qui mi suonerebbe non giusto. Pensare che possa vincere mi fa strano. Se il pubblico la premierà? Ma togliamo quello, io parlo anche di altro”, ha precisato Lorenzo Spolverato.

Ed è qui che il gieffino ha ammesso di non essere convinto a pieno da quello che dice, anche riguardo al famoso triangolo che si era creato con Helena e Javier e che potrebbe riaprirsi in questo rush finale. Peraltro Lorenzo ha aggiunto che, a detta sua, Zeudi ha visto il programma da fuori ed era a conoscenza di tante cose:

“(…) Strategicamente è quindici passi in più rispetto agli altri. Quindi è anche normale che sia a cavallo. Fino a ora ha giocato bene. Poi mi è suonato strano un discorso che mi ha fatto”.

L: “una zeudi è entrata 3 mesi dopo e sinceramente se dovesse vincere al posto… è una del mio CLAN ma non è una mia AMICA la conosco ma conosco più te vedere questa cosa qui (vederla vincere) mi sembrerebbe strano”



Quanto è prevedibile spolverino. #grandefratello #helevier pic.twitter.com/ZsA10KbxEd — (@cuorebianko) March 9, 2025

Molto probabilmente Zeudi Di Palma verrà a conoscenza già da stasera (o al massimo giovedì) di queste parole di Lorenzo Spolverato. Come la prenderà? I più preannunciano uno scontro tra le parti.