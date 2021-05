Il gesto di Gilles Rocca su Instagram non passa inosservato: polemica contro L’isola dei famosi?

1 Gilles Rocca cancella le foto de L’Isola dei famosi

Nella puntata de L’Isola dei famosi andata in onda lunedì 3 maggio è stato eliminato Gilles Rocca. All’attore e regista, ultimamente al centro della polemica per certi suoi atteggiamenti, era stato poi proposto di continuare la sua avventura sulla stessa isola di Beatrice. Ma lui ha rifiutato categoricamente esprimendo la volontà di tornare a casa dalla sua famiglia e soprattutto dalla fidanzata Miriam.

Gilles è quindi di nuovo in Italia, farà la quarantena come previsto, ma intanto è tornato attivo sui social. A tal proposito, fino ad ora il suo profilo Instagram era gestito dal suo staff, il quale, come accade sempre, pubblicava post, foto e storie riguardanti la sua partecipazione a L’Isola dei famosi, appunto.

Ecco, parlando proprio de L’Isola dei famosi, i più attenti hanno notato che Gilles Rocca ha tolto tutte le foto inerenti al programma. Non c’è più il post del suo annuncio come naufrago, ma nemmeno tutti gli altri scatti. Per quale motivo?

In realtà non lo sappiamo, ma potrebbe essere una sua polemica contro il reality condotto da Ilary Blasi. In questo caso, quando finirà per lui la quarantena, si presenterà in studio come tutti gli altri concorrenti eliminati o che si sono dovuti ritirare? Tanti si aspettano un confronto diretto nelle prossime puntate. Sicuramente sarà lo stesso Gilles a spiegare questo gesto e noi siamo qui a disposizione per ogni eventuale dichiarazione.

Intanto l’ex naufrago ha fatto un post che sembra contenere delle frecciatine…