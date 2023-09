“Più che un mango, sei stata una papaya”, Malgioglio boccia Ginevra Lamborghini nei panni di Angelina

NEWS

Debora Parigi | 29 Settembre 2023

Tale e Quale Show

A Tale e quale Ginevra Lamborghini imita Angelina Mango

Dopo aver imitato, nella prima puntata di Tale e quale show 2023, Annalisa con il grande successo “Mon Amour”, chi ha dovuto imitare Ginevra Lamborghini nella seconda? La scorsa volta si è presa i complimenti della maggior parte dei giudici, anche se la posizione in classifica non è stata altissima.

Parlavamo quindi dell’imitazione di questa seconda puntata e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è dovuta cimentare in un’artista davvero difficile da imitare. Giovanissima, è uscita dal famoso talent di Maria De Filippi Amici e ha una voce incredibile. Stiamo parlando di Angelina Mango, la figlia del famosissimo cantante Mango. E così Ginevra si è esibita col brano “Ci pensiamo domani” che è stato una grand hit dell’estate appena trascorsa. Ecco la sue esibizione:

"Ci pensiamo domani" perché stasera c’è Ginevra Lamborghini che interpreta #AngelinaMango a #taleequaleshow! 😍 pic.twitter.com/Wl6jomTm44 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 29, 2023

Il parere dei giudici è stato un po’ discordante. Cristiano Malgioglio è partito per primo e non è stato magnanimo. Lui è stato giudice al Serale di Amici e ha sempre adorato Angelina, la conosce molto bene. Quindi è stato duro con Ginevra Lamborghini. “Dopo questa esibizione non vorrei che mi venisse un collasso”, ha detto bevendo un po’ d’acqua. Poi ha spiegato che Angelina ha una voce pazzeca e può fare tutto, quindi Ginevra non le ha reso giustizia. “Più che un mango, sei stata una papaya”, ha concluso. Complimenti invece sono arrivati da Giorgio Panariello e Loretta Goggi che hanno sottolineato la difficoltà del brano e dell’artista.

Potete rivedere questa esibizione e tutta la puntata di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.