NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Settembre 2023

Amici 23

Arrivano le anticipazioni di Amici 23

Siamo ormai entrati nel pieno di Amici 23 e in questi giorni abbiamo imparato a conoscere meglio la nuova classe del talent show di Maria De Filippi. Oggi nel mentre si è svolta la registrazione della seconda puntata, che andrà in onda su Canale 5 domenica 1 ottobre.

Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprire le anticipazioni riportate da Amici News e da SuperGuidaTv. Ospite della puntata è stata Angelina Mango, che come promesso la scorsa settimana è tornata per presentare il suo nuovo singolo, Che t’o dico a fà, in uscita venerdì 6 ottobre.

A giudicare la gara di ballo sono stati Garrison Rochelle e Irma Di Paola. Quella di canto invece è stata giudicata da Irama. Ma andiamo dunque a scoprire cosa è accaduto nel corso della registrazione.

Partiamo proprio dalla gara di canto.

Prima gara di canto ad Amici 23

Come ci svelano le anticipazioni, nel corso della registrazione della seconda puntata c’è stata la prima gara di canto.

Questa la classifica finale:

01 Lil Jolie e Matthew a pari-merito

02 Holden

03 Mew

04 Mida

05 Holy Francisco

06 Petit

07 Spacehippiez

08 Ezio

09 Stella

10 Sarah

Ma cosa è accaduto invece durante la gara di ballo?