Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Ginevra Lamborghini. Ieri sera infatti l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 ha tenuto una lunga diretta sui social, durante la quale ha risposto alle domande dei fan. A un tratto un follower ha suggerito alla sorella di Elettra di lasciar perdere gli uomini e di concentrarsi unicamente sulle donne. È così arrivata la replica di Ginevra, che come riporta blogtivvu ha affermato:

“Darmi alle donne? Ah beh, oramai sono le donne che oramai non ne hanno più di me! Vabbè, abbiamo dato, abbiamo dato… è che le donne sono pazze, va a finire che mi diventano i capelli bianchi in pochissimo tempo appena riprendo il discorso donne… Con i maschi è più facile perché i maschi sono basici”.

Ma non solo. A un tratto un utente ha menzionato Nikita Pelizon, e la risposta di Ginevra ha scatenato il web. Secondo i più infatti l’ex Vippona sarebbe interessata alla modella e a destare i sospetti sarebbero state proprio le parole della Lamborghini, che ha dichiarato:

Ginevra Lamborghini anche parlato del tipo di uomo a cui è interessata, e in merito ha affermato:

“Io non sono attratta dal maschio marmoreo. È la classica cosa che mi fa dire ‘sei bello ma non balli, sei troppo innamorato di te’. Quando è così perdi subito la magia. E poi è quella cosa che mi fa dire ‘ah, è così che conquisti tutte, con quel sorriso!’. In realtà dovrei vederli, non posso dare una classifica”.