1 Come avrebbe reagito Elettra alla squalifica

Nelle scorse ore Ginevra Lamborghini è tornata a parlare di sua sorella Elettra Lamborghini e del loro rapporto difficile. Sappiamo ormai che da diverso tempo le due sono molto distanti, non si parlano e, di conseguenza, non hanno più un legame affettivo come un tempo. A Casa Chi l’ex concorrente del GF Vip ha voluto un attimo chiarire la situazione e fare alcune dovute precisazioni assumendosi le sue responsabilità:

“Intanto dico che tante persone pensano ci sia una faida in atto, odio o quasi una goduria se una sta male, ma no, non è così. Io penso che lei nel profondo lei non provi questi sentimenti così viscerali e negativi nei miei confronti, anzi abbiamo sicuramente dei problemi da risolvere tra di noi. Ma c’è tanta incomprensione”.

Nel suo discorso Ginevra Lamborghini ha rivelato anche di sapere da qualche membro della sua famiglia come avrebbe reagito Elettra alla sua espulsione dalla Casa del Grande Fratello Vip 7. Queste le sue parole:

“Il disprezzo che io ho sentito negli anni passati sto iniziando a capirlo. Probabilmente io ho avuto delle colpe e mi sono comportata e ci siamo comportate in modo egoista e sto capendo tanto comunque di alcuni atteggiamenti di entrambe e sono sicura che non ha esultato della mia espulsione, lo so. Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato una vicinanza alla mia situazione e sono contenta di aver aperto quantomeno un piccolo spiraglio e che su quello si può lavorare”.

Che possa esserci dunque uno spiraglio di speranza per Elettra e Ginevra Lamborghini? Vedremo cosa le riserverà il futuro. Nel mentre come annunciato domani Marco Bellavia tornerà in studio al GF Vip e qui avrà il primo faccia a faccia proprio con Ginevra. Quest’ultima ha rivelato cosa vorrà dirgli in puntata…