La lite tra Ginevra ed Elettra Lamborghini

Questa sera il Grande Fratello Vip 7 ha ufficialmente aperto i battenti. Questa sera conosceremo la prima parte di vipponi che abiterà nella Casa più spiata d’Italia. Tra coloro che sono stati già svelati c’è Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra Lamborghini. Tra loro però non scorre buon sangue. Ma perché non si parlano e cosa è successo? Al momento le cause non sono note, ma c’è un episodio che ha provocato una profonda spaccatura.

Il padrona di casa Alfonso Signorini per presentarla ha mandato in onda la clip, dove Ginevra Lamborghini ha avuto modo di presentarsi al pubblico di Canale 5. L’influencer ha parlato della sua famiglia e ha ricordato i suoi fratelli e sorelle, tra cui proprio Elettra. Poco dopo ha aggiunto: “Non so se sarà tanto felice di vedermi qui”.

E su sua sorella Elettra Lamborghini, Ginevra ha detto: “Io e mia sorella facciamo musica completamente diversa. Purtroppo io e mia sorella Elettra non abbiamo più rapporti dal 2019. Pensate che sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata dal suo matrimonio. Ci soffro. Ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sarò qui”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO)

Pronti a scommettere che in questa avventura… correrà fortissimo! Ginevra Lamborghini si presenta al pubblico di #GFVIP… la passerella è tutta per lei! 🚗 📸 pic.twitter.com/7YxvKPAjPb — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 19, 2022

Poco dopo l’arrivo sul red carpet, Alfonso Signorini ha avuto modo di parlare di questo direttamente con Ginevra Lamborghini e della lite con la sorella Elettra. Il conduttore le ha chiesto se si aspettasse o meno il mancato invito al matrimonio. La sua risposta non si è fatta attendere: “No, niente. Non me lo aspettavo, però ci speravo”.

Vedremo se Ginevra Lamborghini ne parlerà nella Casa del Grande Fratello Vip. E chissà come reagirà Elettra!

