Secondo voci di corridoio, sembrerebbe che la partecipazione di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 5 sia saltata: ecco cosa starebbe accadendo

Da ormai diverse settimane Ginevra Lamborghini è al centro dell’attenzione mediatica. Come è ben noto infatti sono sempre più insistenti le voci riguardo una rottura tra la cantante e Elettra. Quest’ultima infatti non ha nemmeno invitato sua sorella al suo matrimonio, ma ancora oggi non è ancora chiaro quello che sarebbe accaduto tra le due. Nel mentre negli ultimi giorno il settimanale Chi ha confermato l’arrivo di Ginevra al Grande Fratello Vip 5 come nuova concorrente del reality. La Lamborghini avrebbe dovuto varcare la porta rossa solo tra qualche giorno, tuttavia pare che adesso le cose siano improvvisamente cambiate.

Stando a quanto riporta Giornalettismo infatti sembrerebbe che la partecipazione di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 5 sia attualmente saltata. Mentre gli altri concorrenti (Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga) che venerdì entreranno in casa si trovano in quarantena, la cantante, come ha mostrato lei stessa sui social, è a Cortina D’Ampezzo. Ma cosa è accaduto e perché all’ultimo minuto la Lamborghini ha cambiato idea? Ecco cosa si legge su Giornalettismo:

“Ginevra Lamborghini, sorella della famosa Elettra, era stata annunciata come nuova concorrente in questa seconda parte di Grande Fratello Vip che, visti i dati di ascolto sempre positivi, visto il successo, si è allungato fino a febbraio. Ma al momento mentre gli altri concorrenti (Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Carlotta dell’Isola e il figlio di Walter Zenga, ndr) sono in quarantena pronti all’ingresso, Ginevra Lamborghini si trova in montagna. Secondo le nostre fonti, a Giornalettismo è arrivata la conferma che la stessa Ginevra ha giurato e promesso alla sua famiglia che non parteciperà al GF Vip. Che cosa è successo da quando Ginevra è stata annunciata ad oggi? Come mai è saltata al momento la sua partecipazione? Perché questo passo indietro?”.

Perché quindi la partecipazione di Ginevra Lamborghini è attualmente saltata? In attesa di saperne di più, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando il settimanale Chi ha fatto una rivelazione legata all’arrivo della cantante in casa.