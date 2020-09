1 Tra poche ore Elettra Lamborghini sposerà il suo fidanzato Afrojack. Sua sorella Ginevra però non sarà presente al matrimonio

Ore importanti queste per Elettra Lamborghini! Tra sole poche ore infatti la cantante di Musica (E Il Resto Scompare) sposerà il suo fidanzato Afrojack, e tantissima è l’emozione per la giovane artista. Da mesi come sappiamo l’ex volto di Riccanza è alle prese con i preparativi del suo matrimonio, e naturalmente passo dopo passo Elettra ha tenuto i suoi fan costantemente aggiornati su tutto quello che accadeva. Adesso finalmente il grande giorno è arrivato, e la Lamborghini si gode le ultime ore da nubile prima di percorrere la navata. Alle nozze naturalmente prenderanno parte amici e familiari, e a fare da damigelle alla cantante saranno proprio le sue due sorelle gemelle, Flaminia e Lucrezia. Tuttavia in molti hanno notato un dettaglio che sta facendo discutere il web.

La sorella maggiore di Elettra, Ginevra, non sarà infatti presente al matrimonio dell’artista, e non sarà con lei nel suo grande giorno. A confermalo sui social è stata la stessa Ginevra, che rispondendo alle domande dei fan su Instagram ha dichiarato che non avrebbe preso parte alle nozze della cantante. A quel punto in molti si sono chiesti cosa sia accaduto tra le due, e perché la sorella della Lamborghini abbia deciso di non partecipare al matrimonio dell’artista.

Attualmente però né Elettra Lamborghini né tanto meno Ginevra hanno dato delucidazioni sulla situazione, facendo in ogni caso intendere qualche tensione pregressa. Che nei prossimi giorni emergano ulteriori dettagli sul presunto screzio che ha coinvolto le due sorelle?

