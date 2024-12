La puntata di oggi di Amici 24 si è aperta con il duetto tra Giardana Angi e Sting. Ecco tutto quello che è accaduto.

Sting e Giordana Angi ad Amici 24

La puntata di oggi di Amici 24 non si è aperta con la classica introduzione dei giudici di canto e ballo per la consueta gara tra gli allievi. Maria De Filippi, infatti, ha dato il benvenuto a Giordana Angi che, in questa occasione, è stata accompagnata da Sting.

Come molti sanno, infatti, l’ex allieva di Amici ha girato in giro per il mondo con celeberrimo cantante in occasione del suo tour. La conduttrice è riuscita a portare la star sul palco del talent e i due si sono esibiti sulle note di un brano completamente in italiano. Alla fine tutto il pubblico si è alzato in piedi, così come gli allievi. Poi la conduttrice ha fatto alzare i cantanti e ha dato la parola a Sting:

“Il mio unico consiglio è il seguente: la musica è la ricompensa che voi abbiate successo o no. Tutto qui”.

“Bello, consolante e motivante. Grazie per essere stato qui, davvero“, ha concluso Maria De Filippi prima di salutarlo e farlo uscire dallo studio. Non molto altro è stato detto ma l’emozione è stata davvero tanta da parte di chiunque fosse presente. Non è la prima volta che Maria porta ad Amici un ospite internazionale o che uno di questi duetta con un ex allievo del talent, come capitato questo pomeriggio con Giordana Angi.