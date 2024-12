In queste ore, sui social è apparso un post di Angelo Madonia che in molti hanno visto come una frecciatina a Federica Pellegrini dopo il suo addio a Ballando con le stelle.

La battuta di Angelo Madonia

Qualche settimana fa la Rai ha annunciato di aver interrotto il proprio rapporto con Angelo Madonia dopo alcune “divergenze professionali emerse nel corso del programma“. Il diretto interessato ha commentato quanto accaduto e poi è stata interpellata anche la sua allieva Federica Pellegrini, con la quale già da tempo si parlava di tensioni in corso:

“Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”.

In queste ore, a distanza di alcune puntate e poco prima della semifinale che ha decretato Federica Pellegrini una delle finaliste di Ballando con le stelle, Angelo Madonia è tornato a far sentire la sua voce. Su Twitter, oggi conosciuto come X, nel pomeriggio di ieri ha condiviso il post di un utente. Questo scrive: “Ballando doveva avere solo un martire. Colui che osò sfidare la DIVINA“.

Subito sotto si può vedere il fotomontaggio di un Santo con la faccia di Madonia incollata sopra. La reazione del professionista è stata una bella risata, ma ovviamente c’è chi ci ha visto in tutto ciò una frecciata alla nuotatrice. Vedremo se quest’ultima deciderà di replicare oppure no.

Adesso, ad ogni modo, non ci rimane altro da fare se non attendere la messa in onda della finale del programma settimana prossima. Solo allora sapremo se la Pellegrini riuscirà a portare a casa la vittoria dopo il netto miglioramento fatto in queste ultime puntate. Appuntamento, dunque, a sabato 21 dicembre 2024!