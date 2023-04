Giorgia compie 52 anni: il dolce messaggio di auguri di Emanuel Lo

NEWS

Debora Parigi | 26 Aprile 2023

Gli auguri di Emanuel Lo a Giorgia con una foto del 2004

Da quando Emanuel Lo è prof di ballo ad Amici abbiamo conosciuto un po’ meglio la sua vita privata e abbiamo scoperto qualche aneddoto in più della sua relazione con Giorgia. La coppia sta insieme dal 2004 (ma i due si sono conosciuti nel 2003) e ha un figlio, Samuel, nato il 18 febbraio 2010.

In più occasioni entrambi hanno raccontato com’è nata la loro storia. Lui ha iniziato a corteggiarla nel 2003 appunto quando si sono conosciuti in occasione della tournée per il disco Ladra di Vento dove lui faceva parte del corpo di ballo. Ma lei non si fidava all’inizio per la differenza di età (lui è più giovane di 8 anni). Inoltre la cantante pensava quasi fosse impossibile che un uomo molto bello e più giovane potesse essere interessato a lei.

Come vediamo, comunque, la storia tra loro va avanti da quasi 20 anni e proprio oggi, 26 aprile, Giorgia compie gli anni. Così Emanuel Lo le ha fatto gli auguri con anche una storia sul suo profilo Instagram. E per farlo ha pubblicato un vecchio scatto risalente proprio al 2004 e che, secondo le sue parole, è una delle prime foto della loro relazione. Nella storia ha scritto: “Auguri bella Giorgia. Questa è una foto del 2004, un po’ l’inizio della nostra storia, e io sempre a magnà. Auguri”.

Anche noi facciamo tanti auguri di buon compleanno a Giorgia. E adoriamo questa bellissima coppia che dimostra sempre tantissimo amore.