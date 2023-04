NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2023

La segnalazione su Ilary Blasi

Da pochi giorni è ufficialmente partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che per il terzo anno di fila è condotta da Ilary Blasi. Anche stavolta l’amata conduttrice sta conquistando il cuore del web, e di certo nelle prossime puntate ne vedremo di belle. In queste ore però sta circolando sul web una notizia che coinvolge proprio la Blasi. Pare infatti che Ilary abbia subito un furto durante un soggiorno in un albergo di Milano, dove risiederebbe per due giorni a settimana in occasione della diretta del reality show.

A riportare la notizia del presunto furto è stata sui social Selvaggia Lucarelli, che ringraziamo per aver portato alla luce la questione. La giornalista ha infatti ricevuto una segnalazione da un utente anonimo, che ha raccontato quello che sarebbe accaduto a Ilary Blasi. Questo quanto si legge in merito:

“Ciao Selvaggia, oggi è successa una vicenda molto divertente. Lavoro in un hotel in centro, in questo periodo per 2 giorni a settimana è ospite Ilary Blasi. Oggi dopo il servizio del pranzo è circolata voce che ci fosse la polizia in struttura per un furto avvenuto in una camera. In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre era lei a Cologno. Non ho idea se veramente le è stato sottratto o se lei l’abbia dimenticato da qualche parte. Però ho riso molto, pensando che Il karma non perdona”.

Poco dopo tuttavia sempre la Lucarelli ha fatto chiarezza sulla situazione. Pare infatti che l’orologio in questione non appartenesse a Ilary Blasi, ma a una sua assistente. Ma non solo. Pare anche che l’oggetto sia stato ritrovato in una valigia e il caso dunque può considerarsi chiuso. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la terza puntata de L’Isola dei Famosi, che la prossima settimana andrà in onda eccezionalmente martedì 2 maggio.