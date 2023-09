NEWS

Nicolò Figini | 3 Settembre 2023

Le critiche a Giorgia Soleri

Ieri Giorgia Soleri si è presentata al Festival del Cinema di Venezia dopo che lo scorso anno aveva ammesso che la settima arte non faceva per lei. Rispondendo alla domanda di un fan, infatti, aveva proprio affermato di soffrire al solo pensiero di guardare un film:

“No, per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia e credo di esser davvero l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film”.

Tuttavia ha fatto sapere ai suoi fan che avrebbe presenziato anche quest’anno e ha dichiarato che avrebbe sfilato sul red carpet senza essersi fatta i peli sulle gambe: “Belli i peli sotto le ascelle, ma secondo me sono la prima a fare un carpet con i peli sulle gambe“. Ha inoltre spiegato che lei sarebbe probabilmente stata la prima in Italia ha fare questo passo.

Le critiche sono cominciate a piovere nel momento in cui Giorgia Soleri si è presentata davanti ai fotografi con un abito lungo. Molti utenti sul web hanno iniziato la polemica pubblicando la foto in questione e aggiungendo: “Ma attenzione. Ecco il vestito lungo per il famoso red carpet con i peli“. Altri hanno fatto ironia:

“Qualcuno informi Giorgia che pure io nel 2022 sono andata con il vestito lungo, con sotto i peli sulle gambe, al matrimonio di mio cugino perché non avevo voglia di farli”.

L’attivista, pur dicendo la verità, secondo molte persone sul web avrebbe commesso un errore mettendo il vestito lungo, in quanto sarebbe andata a rendere nullo il principio che stava cercando di portare avanti. Voi cosa ne pensate? Seguiteci per tante altre news.