Giorgia Soleri torna al Festival di Venezia e si riaccende la polemica: “Disse che non le piaceva il cinema”

NEWS

Debora Parigi | 2 Settembre 2023

Di nuovo polemica su Giorgia Soleri al Festival di Venezia

Il Festival di Venezia, come ogni anno, vede la presenza sul red carpet di tantissime star che non appartengono solo al mondo del cinema. Troviamo anche molti influencer e personaggi della TV usciti ad esempio dai reality. Dopo aver visto l’ultima vincitrice del GF Vip, Nikita Pelizon, che ha sfoggiato un abito creato da lei, oggi a Venezia è arrivata anche Giorgia Soleri. In realtà questa è la seconda volta, poiché era presente anche lo scorso anno.

Infleuncer, attivista e modella, Giorgia è anche l’ex fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin. E molto spesso fa parlare di sé riguardo sue azioni o dichiarazioni. Come detto, oggi è sbarcata in laguna come molti altri volti noti non appartenenti al cinema. E se sappiamo che queste presenze riguardano ad esempio gli stilisti che vestono i vip per mostrare le loro creazioni o magari certi volti noti portano un messaggio forte alla kermesse, gli utenti hanno notato un particolare importante.

In pratica anche se Giorgia Soleri è lì non per presentare un film, ma per portare altro, si tratta pur sempre di un Festival del cinema. E riguardo questo argomento in passato aveva espresso la sua opinione, o meglio il suo gusto. Su Instagram, attraverso un box domande, un utente le aveva chiesto se le piacesse il cinema, visto che non ne parlava mai. E lei aveva risposto: “No, per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia e credo di esser davvero l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film””.

La polemica riguardo queste dichiarazioni e la sua presenza al Festival era venuta fuori anche nel 2022, appunto. E proprio lei successivamente era intevenuta spiegando la sua posizione. In pratica disse non le piace il cinema in generale per tutta una serie di motivi. Però ci sono alcuni film che magari hanno una bella fotografia o sono hanno contenuti a cui si deve prestare molta attenzione, allora li apprezza.