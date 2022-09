Giorgia Soleri indossa delle posate sul suo abito e i fan ironizzano: “È pronto a tavola?”

Il tubino di Giorgia Soleri

Il look che piace tanto a Giorgia Soleri non passa certo innoservato. E per la sua particolarità ha scatenato l’ironia del web. Ma in realtà questo abito appartiene a un grande marchio di moda. In occasione della Milano Fashion Week e della presentazione delle collezioni primavera/estate 2023 l’influencer si è mostrata con un abito davvero molto particolare e firmato Moschino.

Si tratta di un tubino nero della collezione autunno /inverno 2022/2023. E la particolarità sono le posate oro applicate su tutto il vestito. Decisamente utili se siamo a corto di posate, appunto, per mangiare. Battute a parte, il tubino nero con posate oro di Moschino è un omaggio di Jeremy Scott all’indimenticabile collezione di Franco Moschino del 1989/1990.

Per andare più nel dettaglio, Giorgia Soleri ha deciso di indossare il look numero 5 della collezione Moschino autunno/inverno 2022/2023. Il capo è caratterizzato da un orlo midi e da una scollatura a cuore. Ad incuriosire e arricchire il tubino, rendendolo molto particolare e iconico, sono gli elementi decorativi, cioè le posate. Sull’abito, infatti sono state cucite vere posate dorate: forchette, coltelli, cucchiai disposti a lisca di pesce che vanno ad accenturare anche il décolleté. Molto particolare è la cintura gioiello che altro non è che un sifone della doccia con la doccetta come charms.

Per questa occasione la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, ha deciso di indossare un paio di décolleté coordinate. Si tratta di un paio di Mary Jene nere con un cinturino a forma di forchetta. Mentre come gioielli ha messo degli orecchini con cucchiaino come pendente. Al collo vediamo un choker di perle che riprende il bianco della cintura.

E sul suo profilo Instagram, postando foto e video di questo outfit, ha scritto: “Continuerò a postare foto di questo look pazzesco con abito di Moschino e make up che soddisfa la mia anima da gazza ladra creato da Cindy Sold direttrice creativa di Mulac cosmetics per i prossimi secoli”.

