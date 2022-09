Manuel Vallicella, l’omaggio di Uomini e Donne durante i funerali

Durante i funerali di Manuel Vallicella, anche Uomini e Donne ha fatto un omaggio all'amato e mai dimenticato ex tronista

L’omaggio di Uomini e Donne a Manuel Vallicella

Qualche giorno fa abbiamo appreso della tragica scomparsa dell’ex corteggiatore prima ed ex tronista poi di Uomini e Donne, Manuel Vallicella. L’accaduto ha lasciato sgomenti i tanti fan della trasmissione e tutti coloro che gli volevano bene. A soli 35 anni il ragazzo si è spento e poco dopo l’annuncio del suo amico la notizia ha fatto il giro del web.

Ieri pomeriggio si sono tenuti i funerali di Manuel Vallicella presso la Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata, a Strà, frazione di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. Proprio in occasione di questa triste circostanza Uomini e Donne ha voluto mostrare vicinanza alla famiglia del ragazzo, omaggiandolo con un bel mazzo di margherite bianche, dove si leggeva appunto la scritta della trasmissione.

Questa news arriva da L’Arena, che ha anche aggiunto come il pensiero floreale sia stato sistemato accanto all’altare. Intanto amici e parenti hanno lasciato dei bei fiori anche di fronte allo studio dove lavorava Manuel Vallicella. Come dicevamo, poi, la squadra di Uomini e Donne anche in TV e sui social ha ricordato il ragazzo dal volto tatuato e dal sorriso contagioso.

“Sono ore che scrivo e poi cancello…e niente mi si spezzano le parole non scorrono dal cuore si fermano alla mano..provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere..allora niente scrivo solo nella forma più sincera mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare..la tua mamma si prenderà cura di te. Ciao Manuel, riposa in pace”, ha scritto l’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sul suo profilo.

Insieme a queste parole anche il video tratto dalla presentazione del ragazzo, quando diventò tronista del dating show. A ricordarlo altri volti di Uomini e Donne (e non solo), tra cui Ludovica Valli che proprio Manuel Vallicella corteggiò ai tempi. Alla famiglia e amici di Manuel giunga un caloroso abbraccio da parte di tutta la squadra di Novella2000.it e Novella 2000.

Novella 2000 © riproduzione riservata.