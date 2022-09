1 Giorgia Soleri rompe il silenzio

In questi ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Giorgia Soleri. La fidanzata di Damiano David dei Maneskin infatti ha fatto discutere per via di un suo vecchio post social, nel quale aveva affermato di non amare particolarmente il cinema. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Il cinema? No, non mi piace per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia e credo di esser davvero l’unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film?’”.

Nulla di strano, sennonché qualche giorno fa proprio Giorgia Soleri è arrivata al Festival del Cinema di Venezia, avendo anche il privilegio di assistere a uno dei film presentati in anteprima. In seguito l’influencer si è mostrata entusiasta per il lungometraggio visto, e a quel punto in molti l’hanno accusata di incoerenza. In queste ore così Giorgia ha rotto il silenzio per la prima volta, e sui social ha replicato alle critiche del web a seguito della sua partecipazione a Venezia. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“A me non piace il cinema, continua a non piacermi il cinema. Mi piacciono i film, come dicevo, che o hanno una grandissima fotografia, perché io nasco come fotografa, o i film che hanno un’attenzione molto attiva e quindi non passiva. Quello che a me non piace del cinema è il fatto che sia un linguaggio artistico super passivo, nel senso che tu ti metti lì e hai i dialoghi, le immagini, la musica, la storia, e devi semplicemente guardare. Questo un po’ mi annoia. Mentre quando vedo film come quello che ho avuto la fortuna di vedere al Festival di Venezia serve una grandissima attenzione anche nella lettura del significato del film. Quindi niente, non mi piace. Non mi piace il cinema ma alcuni film mi piacciono”.

