In un podcast della generazione zeta Giorgia Soleri è stata ospite e ha parlato di come ha scoperto di essere non monogama

Nel podcast di Gen Zex, Giorgia Soleri ha parlato di sé e si vari argomenti che interessano la Generazione Zeta. Nell’intervista ha parlato anche del fatto di aver scoperto di non essere monogama. Ha quindi rivelato in che modo ha scoperto questo.

Le rivelazione di Giorgia Soleri in un podcast

Nella terza puntata del podcast Gen Zex condotto da Martina Socrate è stata ospite Giorgia Soleri. L’influencer e scrittrice è molto nota per le sue lotte femministe e a livello di cronaca rosa è stata a lungo fidanzata con Damiano David, frontman dei Maneskin.

Nel podcast la Soleri ha raccontato di aver scoperto a un certo punto della sua vita di non essere monogama. L’intervistatrice le ha quindi chiesto com’è arrivata a questa scoperta. Per Giorgia tutto è partito dai continui tradimenti nelle sue storie:

“Sicuramente sono state più cose. Durante la maggior parte delle relazioni che ho avuto nella mia adolescenza e prima giovinezza ho quasi sempre tradito l’altra persona. Ed era una cosa che mi faceva stare molto male. Ma non comprendevo il perché non riuscisse a stare all’interno di una relazione senza cercare qualcosa altrove. Tant’è che per lungo tempo mi sono convinta di non poter avere relazioni, di non essere in grado. Come se il mio desiderio di scoperta sessuale fosse da reprimere, fosse sbagliato”.

La situazione è cambiata quando Giorgia Soleri si è avvicinata al femminismo e ha scoperto molti ambiti, tra cui appunto la non monogamia. Ha detto infatti:

“Man mano che mi sono avvicinata al femminismo, ho iniziato a studiare il femminismo, ho scoperto anche le non monogamie. Perché il femminismo non si occupa solo delle donne, ma si occupa di tutte le minoranze e le comunità marginalizzate, tra cui appunto le persone che escono da quello che è il sistema cis etero normato, per cui anche le persone non monogame. E man mano che studiavo mi riconoscevo sempre sempre di più all’interno di questo tipo di relazioni. Dicevo ‘ma allora non ero sbagliata, semplicemente non conoscevo questa possibilità’. Come poi mi è successo anche quando ho scoperto di essere bisessuale”.

Quando uscì la notizia del presunto tradimento proprio di Damiano David e quindi la rottura con Giorgia Soleri, in realtà poi fu rivelato da entrambi che la loro coppia era aperta poiché non erano monogami.