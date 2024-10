Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 12 ottobre ci sono stati Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due a febbraio sono diventati genitori della piccola Allegra e a giugno è arrivata la proposta di matrimonio. Ecco che quindi da Silvia Toffanin hanno rivelato la data scelta per le nozze.

Quando si sposano Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Sono una delle coppie più amate di Uomini e donne e stanno insieme da quasi 6 anni. Stiamo parlando di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Il loro percorso nel programma di Maria De Filippi non è durato molto perché Andrea ha capito subito che Arianna era quella giusta e che avrebbe fatto parte della sua vita.

Lo scorso febbraio Andrea e Arianna sono diventati genitori per la prima volta della piccola Allegra. Hanno voluto scegliere un nome che iniziasse con la lettera A per continuare questa cosa famigliare (come i loro nomi). E a giugno è arrivata a sorpresa la proposta di matrimonio, davvero dolce ed emozionante.

Oggi, sabato 12 ottobre, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Per l’occassione hanno portato con loro la bambina e l’hanno mostrata al pubblico. La piccola è davvero dolce e ha dormito tutto il tempo. Ma l’ospitata è stata soprattutto per rivelare la data delle nozze che hanno scelto.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sposeranno il 24 maggio 2025. Ancora non hanno scelto la location, ma stanno pensando alla Toscana o all’Umbria che ha luoghi davvero belli e suggestivi. La scelta del cambio regione è anche per trovare un luogo che sia una “terra di mezzo” tra l’Emilia Romagna (regione di Andrea) e la Liguria (regione di Arianna). Hanno detto che vorrebbero una cerimonia intima, ma comunque sanno già che ci saranno un bel po’ di invitati tra parenti e amici.