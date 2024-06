Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Giugno 2024

In queste ore Giorgia a detto addio a Stefano Mancini, tecnico noto nel panorama musicale per aver lavorato ai tour di diversi cantanti. Ecco la dedica scritta sui social in suo ricordo.

La dedica di Giorgia

In questi ultimi giorni si è diffusa la notizia della tragica scomparsa di Stefano Mancini, un informatico che ha lavorato come tecnico ai tour di Giorgia e non solo. Aveva 35 anni è da stato trovato senza vita in una zona disabitata a Termine di Cagnano Amiterno (L’Aquila), come riporta il sito Abruzzo Web. La causa della morte sarebbe la caduta da una scarpata mentre era in sella alla propria moto, un tragico incidente.

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno commentato la notizia sui social. Possiamo citare per esempio Laura Pausini, Emanuel Lo, Andrea Delogu, Elena Sofia Ricci e molti altri ancora. Giorgia in particolare ha scritto un lungo e toccante post su Instagram in suo ricordo:

“Stefano è stato parte di quella famiglia che si acquisisce in tour che chiamiamo “i tecnici” e che sono le fondamenta e la spina dorsale di quello che riusciamo a fare davanti al pubblico. E non solo perché montano e smontano palchi impianti, ma costruiscono, illuminano e fanno suonare.

Creano, risolvono e assistono prima durante e dopo, ma perché non si risparmiano mai, perché mettono il loro contributo sempre al servizio dello show qualunque esso sia dando sempre il massimo in sforzo capacità orari viaggi. E poi, quando ti vedono, ti sorridono e ti sostengono come a dire: andrà tutto bene”.

La dedica di Giorgia al tecnico Stefano Mancini

Giorgia ha poi concluso mandando un pensiero alla famiglia e agli amici di Stefano, affermando di sentirsi fortunata di averlo conosciuto:

“Ecco Stefano era questo. E anche un ragazzo che nella sua vita faceva del bene senza dirlo. Con una battuta e un sorriso sempre pronti e la capacità di capire prima di sapere, penso alla sua fidanzata alla sua famiglia agli amici… Io posso dire di essere stata fortunata ad averlo avuto con noi per tutto il lavoro live dello scorso anno e insieme agli altri non lo dimenticheremo mai”.

Anche noi di Novella2000 ci stringiamo intorno ai suoi cari e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze.