I Ricchi e Poveri entrano nell’universo di Bridgerton! E no, non stiamo scherzando (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Giugno 2024

Senza vedere il video penserete che vi stiamo prendendo in giro. Eppure i Ricchi e Poveri sono entrati nell’universo di Bridgerton!

L’avreste mai detto? I Ricchi e Poveri entrano nell’universo di Bridgerton! E no, se pensate sia uno scherzo vi sbagliate. Il duo musicale è stato coinvolto in un video davvero tutto da ridere con due degli amati protagonisti della serie TV di Netflix.

I Ricchi e Poveri nell’universo di Bridgerton

Che i Ricchi e Poveri abbiano conquistato una fetta di pubblico vasta, che va dai più adulti ai ragazzini è ormai risaputo. Ma che riuscissero ad arrivare persino nell’universo di Bridgerton è davvero una novità che ha fatto impazzire TUTTI!

LEGGI ANCHE: Amici 23, Gaia accolta al concerto di Ultimo da una folla in delirio

È di poche ore fa un video pubblicato dall’account ufficiale di Netflix in cui i Ricchi e Poveri sono protagonisti. Il tutto è chiaramente legato all’uscita della seconda parte della serie televisiva creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes (sceneggiatrice e produttrice TV anche di Grey’s Anatomy e Station 19).

Per prima cosa vediamo nel video Luke Newton (ovvero Colin Bridgerton) e Nicola Coughlan (che veste i panni di Penelope Featherington), chiedere ai propri fan: “Nomina una canzone che ti fa pensare all’universo Bridgerton”. Poco dopo la sorpresa: sotto le note di Ma non tutta la vita in chiave rivisitata con archi e violini, spuntano i Ricchi e Poveri danzare entusiasti!

LEGGI ANCHE: Giorgia manda un ultimo saluto a Stefano Mancini, tecnico dei suoi tour: “Fortunata di averlo conosciuto”

La trovata lanciata da Netflix ha letteralmente fatto impazzire tutti. Scegliere i Ricchi e Poveri per questo lancio è stata un’idea davvero geniale. Nel giro di poco il video ha quasi raggiunto i 19mila like e i commenti che ne seguono sono tantissimi! Tutti entusiasti di vedere il duo musicale immerso, con il proprio brano, nell’amato universo di Bridgerton.

Se alcuni giornali avevano definito i Ricchi e Poveri “patetici e cringe”, si sbagliavano di grosso!

Tutti pazzi per il nuovo singolo “Aria”

E mentre il tormentone sanremese Ma non tutta la vita continua a racimolare successo, ora i Ricchi e Poveri sono tornati in pista con il nuovo singolo “Aria”. Un brano fresco e in linea con il precedente, che già si conferma essere amatissimo dal pubblico.

Solo l’ultima volta con TikTok avevano raggiunto ben 350.000 video creati con il loro suono. Si tratta di un risultato strepitoso se si pensa che i Ricchi e Poveri siano riusciti a conquistare un social per la maggiore occupato dalla nuova generazione. Ma tant’è che ci sono davvero tantissimi contenuti di giovani che cantano a squarciagola l’hit sanremese, Ma non tutta la vita. E ora è la volta di Aria.

Il pezzo vanta la firma di grandi autori e produttori. A scrivere il pezzo Edwyn Roberts di Amici, Cheope, Stefano Tognini e Alessandro La Cava. Il pezzo invece è co-prodotto da Zef ed Edwyn Roberts.

Si tratta di un brano decisamente frizzante, che sicuramente riuscirà a bissare gli strepitosi traguardi raggiunti dalle precedenti canzoni dei Ricchi e Poveri.