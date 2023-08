Giorgio Manetti ci va giù pesante con Tina Cipollari: “Comportamento da bulla”

NEWS

Debora Parigi | 4 Agosto 2023

Uomini e donne

Le dichiarazioni di Giorgio Manetti su Tina Cipollari rompono la loro amicizia?

Abbiamo conosciuto molto bene Giorgio Manetti a Uomini e donne e ricordiamo anche la sua storia con Gemma Galgani. Per qusto, ora che è single, tanti si chiedono se possa tornare o meno nel programma di Maria De Filippi. E non possiamo nascondere che una parte del pubblico vorrebbe un lieto fine tra lui e la dama di Torino. C’è quindi la possibilità di vederlo a settembre nel parterre del Trono Over?

Giorgio ha parlato anche di questo in un’intervista rilasciata al sito Tag24. Ma dalle sue parole non sembrano esserci speranze: “Non ho sentito nessuno della produzione in questi mesi e non ho nemmeno il desiderio di sentirli. Non sono assolutamente interessato a tornare nel programma. Non sarei per scontato un mio ritorno nel programma poi per carità tutto può succedere”.

Ma è un’altra la dichiarazione che Giorgio Manetti ha fatto e che ha lasciato i lettori allibiti. Se ricordate, nel periodo in cui è stato a Uomini e donne lui aveva instaurato un’amicizia con Tina Cipollari, tanto che la stessa Gemma ne era gelosissima. Questa amicizia tra loro continuava anche fuori dal programma, ma adesso ci sta che qualcosa si sia rotto. Giorgio infatti è andato contro di lei, o meglio contro alcuni suoi comportamenti visti negli ultimi anni, quando lui non era più nel parterre.

Sulla scia del fatto che Pier Silvio Berlusconi sta rivoluzionando Mediaset e togliendo il trash, Manetti ha dichiarato: “Se l’indirizzo è quello sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma”. Ma Giorgio ha usato termini abbastanza forti nei confronti dell’opinionista: “Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”.

Chissà cosa penserà la Cipollari di queste parole dell’ex cavaliere?