Vincenzo Chianese | 4 Agosto 2023

Amici 23

Le prime news su Amici 23

Mancano ancora diverse settimane alla partenza di Amici 23, tuttavia la grande macchina del talent show di Canale 5 è già in movimento. Attualmente infatti sono in corso i casting per gli aspiranti allievi della prossima edizione, che è già attesissima da tutto il pubblico. Nel mentre, come sappiamo, quest’anno dovrebbero esserci importanti cambi nel cast di prof, e numerose sono le indiscrezioni in merito. Pare infatti certo l’addio di Arisa. La cantante, che dovrebbe diventare giudice di The Voice Kids, vorrebbe tornare a concentrarsi sulla sua musica, per poi provare ad accedere al prossimo Festival di Sanremo. Ma non è finita qui. Secondo le voci di corridoio, anche Raimondo Todaro potrebbe lasciare la trasmissione dopo due anni alla corte di Maria De Filippi.

Ma chi potrebbe sostituire dunque Arisa e Todaro? Andiamo a scoprire quello che sappiamo. Già da tempo si mormora che a prendere il posto della Pippa potrebbe essere una tra Emma o Alessandra Amoroso. Adesso però MondoTv24 fa sapere che la scelta potrebbe ricadere o sulla Marrone o nientemeno che su Anna Pettinelli, che dopo un anno di pausa potrebbe tornare a far parte dei prof.

Sempre il portale invece fa sapere che tra i candidati al posto di Raimondo Todaro ci sarebbe Giuseppe Giofrè. Il ballerino dunque da giudice assumerebbe il ruolo di insegnante di ballo di Amici 23, e senza dubbio l’indiscrezione sta già facendo discutere il web. Attualmente tuttavia precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio, e non c’è alcuna certezza che le cose vadano esattamente in questo modo.

Nelle prossime settimane tuttavia i canali ufficiali del talent show sveleranno chi saranno i prof della prossima edizione, e di certo come sempre non mancheranno le emozioni. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul programma, e non solo.