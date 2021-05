L'ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti, a causa del Covid-19 ha subito un grave lutto. Ecco cosa ha raccontato in un'intervista

Lutto per Giorgio Manetti

Giorgio Manetti, ex amato volto di Uomini e Donne, ha vissuto qualche momento non facile in questi mesi. Il Gabbiano, così soprannominato, ha subito purtroppo qualche grave lutto. A rivelare l’accaduto è stato proprio lui durante un’intervista al settimanale Mio.

Stando a quanto riportato da Gossip e TV, infatti, il Covid-19 ha colpito molto da vicino l’ex cavaliere. Tre suoi cari amici, come da lui stesso raccontato, sono scomparsi per via del virus che da oltre un anno non ci dà tregua:

“È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”, ha spiegato alla rivista.

Di questo noi di Novella2000.it siamo davvero molto dispiaciuti e ci stringiamo al dolore di Giorgio Manetti per queste perdite. L’ex vecchia fiamma di Gemma Galgani ha raccontato che anche la sua compagna Caterina ha riscontrato il Coronavirus, in forma leggera. Per fortuna è riuscita a superare questo brutto periodo e ora sta bene. Mai prima d’ora Manetti aveva parlato di quanto successo e ha deciso di farlo tra le pagine del settimanale:

“La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo”

Come dicevamo Giorgio Manetti ha spiegato che la sua compagna ha sconfitto il Covid-19, ma è ancora in fase di ripresa, anche se sta molto meglio: “Lascia lunghi strascichi, come la stanchezza”, ha detto.

Giorgio Manetti ora però può tirare un sospiro di sollievo, visto che la sua dolce metà sta bene. Con lei ha avuto una frequentazione prima del suo ingresso nel parterre di Uomini e Donne per tre anni. La storia si è conclusa ed entrambi si sono rifatti una vita (lei ha avuto anche un figlio). Lasciato il dating show, il Gabbiano ha ritrovato Caterina mediante degli amici in comune e tra loro è scoppiato nuovamente l’amore, che oggi li tiene più uniti che mai e che li ha portati a superare battaglie difficili come quella del Covid.

Ci auguriamo dunque che Caterina, imprenditrice a cui Giorgio Manetti è legato sentimentalmente, possa completare il processo di guarigione il prima possibile e le facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.