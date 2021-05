1 Reunion per Dayane Mello e Rosalinda

Senza dubbio due delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5 sono state Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. All’interno della casa come sappiamo le due hanno dato il via ad una bellissima amicizia, e la modella e l’attrice hanno legato tantissimo, al punto che in molti hanno anche ipotizzato che fosse nato l’amore. Tuttavia durante il percorso, tra Dayane e Rosalinda non sono mancate alcune discussioni, e proprio durante gli ultimi giorni del programma le due si sono ad un tratto allontanate, in particolare quando l’attrice si è avvicinata ad Andrea Zenga. Dopo la fine del Grande Fratello Vip i fan delle Rosmello si sono chiesti cosa fosse accaduto tra la Mello e la Cannavò, e proprio la prima qualche settimana fa nel corso di un’intervista aveva affermato:

“Ci sentiamo spesso. Io sono imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle Rosmello, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo. La gente ha sognato con noi e noi non fingevamo per nessuno. E poi l’amore ha diverse forme: e noi ci siamo amate. Oggi mi rendo conto di essere stata una grande protagonista di questo programma, Io e Rosalinda eravamo verità piena! Lei è carina, sensibile, ma oggi è solo una mia amica”.

Adesso però è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan di Dayane Mello e di Rosalinda Cannavò. Oggi infatti c’è stata un reunion per le Rosmello, che sui social si sono mostrate insieme, per la gioia di tutto il fandom. Le due, come alcuni sapranno, stanno infatti lavorando ad un progetto che verrà comunicato a breve, e per questo ne hanno approfittato per trascorrere del tempo insieme.

Reunion per le Rosmello pic.twitter.com/Rv6Ge36LXK — disagiotv (@disagio_tv) May 30, 2021

