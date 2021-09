1 Le parole di Giorgio Manetti

Solo qualche giorno fa a tornare al centro dell’attenzione è stato Giorgio Manetti. L’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, dopo aver ammesso di essere tornato single, nel corso di un’intervista aveva fatto intendere che sarebbe tornato volentieri all’interno del programma per corteggiare Isabella Ricci. Queste le su dichiarazioni in merito, che naturalmente hanno fatto il giro del web.

“Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante”.

Adesso però pare che le cose siano cambiate. Durante un’intervista per il settimanale Mio infatti Giorgio Manetti ha ammesso di avere un nuova fidanzata e di non poter tornare dunque a Uomini e Donne per corteggiare Isabella, pur reputandola una donna interessante e affascinante. Tuttavia l’ex Cavaliere non ha svelato l’identità della sua nuova fiamma, avendo i due iniziato a frequentarsi da poche settimane. Come se non bastasse Giorgio ha anche fatto una dura critica al programma, affermando:

“Quello per me è un periodo finito. Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto, non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni”.

Nessuna speranza dunque di rivedere Giorgio Manetti a Uomini e Donne. L’ex Cavaliere nel mentre aveva anche parlato della sua ex fidanzata Gemma Galgani e delle sue ultime scelte. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.