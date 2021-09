Giorgio Manetti tornerebbe a Uomini e Donne per corteggiare Isabella

1 La rivelazione di Giorgio Manetti

Sono passati anni ormai da quando Giorgio Manetti corteggiava Gemma Galgani a Uomini e Donne. Come in molti sapranno i due hanno anche avuto una relazione, che tuttavia tra alti e bassi non è durata a lungo. La storica Dama del Trono Over tuttavia non ha mai dimenticato il Gabbiano, che da circa due anni ha abbandonato il programma, avendo trovato l’amore al di fuori della trasmissione. A oggi però Giorgio è tornato single, e nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo ha ammesso che tornerebbe a Uomini e Donne, stavolta però per corteggiare Isabella Ricci, acerrima nemica di Gemma! Queste le dichiarazioni di Manetti, riportate da Biccy:

“Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante”.

Ma non solo. Giorgio Manetti ha anche ammesso che non tornerebbe mai a Uomini e Donne per corteggiare nuovamente Gemma Galgani. Per di più ha anche lanciato una frecciatina alla Dama, affermando:

“Con lei ormai è un capitolo chiuso. Non tornerei a corteggiarla adesso. Non è ancora riuscita a trovare l’uomo giusto dopo dodici anni, ma non so se ce la farà in quest’edizione. La Gemma che piaceva a me non c’è più. Era una donna naturale in tutto e per tutto. Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale. Penso che sia anche un messaggio sbagliato per le donne che la seguono”.

Che dunque Giorgio Manetti possa davvero tornare a Uomini e Donne per corteggiare Isabella Ricci? Ma come la prenderebbe Gemma Galgani? Quest’ultima nel mentre qualche giorno fa ha svelato perché ha deciso di rifarsi il seno. Rivediamo le sue parole.