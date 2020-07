Giovanna Abate e Sammy Hassan: arrivano segnalazioni sulla rottura

1 Rottura tra Giovanna Abate e Sammy Hassan: arrivano importanti segnalazioni di un presunto bacio tra l’ex tronista e un altro ragazzo. Parla Deianira Marzano

Come ormai noto Giovanna Abate dopo aver scelto Sammy Hassan a Uomini e Donne, ha intrapreso la sua conoscenza con il corteggiatore fuori dal programma. Peccato, però, che dopo poche settimane è giunta l’indiscrezione che i due si sarebbero già lasciati. Sebbene Giovanna abbia tergiversato chiedendo tempo, con Sammy che non ha proferito parole, sembrano esserci delle novità. Una rottura fulminea la loro a cui, come dicevamo, ora si aggiungono importanti segnalazioni, arrivate direttamente a Deianira Marzano.

L’opinionista infatti sarebbe stata contattata da un tale Cristian, il quale ha confidato lei di aver trascorso del tempo in compagnia di Giovanna Abate venerdì 3 luglio e pare che tra loro ci sia stato un presunto bacio. Ecco il messaggio arrivato all’opinionista di Pomeriggio 5:

“Ciao Deianira. Il mio nome è stato accostato a quello di Giovanna Abate per un presunto bacio venerdì 3 luglio. Posso dire che ci siamo incontrati in un locale a Roma quel giorno e ci siamo baciati al termine della serata (solo un bacio, niente di più). Poi non ci siamo più visti né sentiti”.

Successivamente Deianira ha aggiunto il suo pensiero su Giovanna Abate e lo scoop ricevuto:

“Questa qua è una persona in carne ed ossa quindi non è un fake. E non so, chissà. Penso che lei allora sia completamente libera. Possiamo considerarla single. Ho levato la storia perché la volevo approfondire. Alcuni di voi mi hanno scritto che Giovanna si trovava in Toscana. Il ragazzo in questione mi ha detto che ci avrebbe messo la faccia e che non ha problemi di farlo. Il fatto è che sta cosa è successa a Roma, ma può essere che poi lei abbia raggiunto la Toscana dopo oppure che l’abbia accompagnata lui”.

A seguire poi il ragazzo in questione ha aggiunto che ha accompagnato Giovanna Abate a Roma per sbrigare delle cose e poco dopo si sono fermati insieme in un locale. Successivamente, sempre a detta di Cristian pare aver riaccompagnato Giovanna in Toscana mentre lui si è recato a Padova. Infine Deianira Marzano ha aggiunto:

“Il ragazzo di nome Cristian, si è sentito usato da Giovanna. Vuole rilasciare un’intervista per raccontare come sono andate effettivamente le cose”.

Che succederà adesso? Giovanna Abate deciderà di intervenire per confermare o smentire questa segnalazione giunta a Deianira che confermerebbe la rottura tra l’ex tronista e Sammy Hassan.