1 Amici 21: Giovanni Antonacci sarà tra gli allievi?

Il giornalista Giulio Pasqui ha pubblicato sul suo profilo Twitter un’intervista fatta a Giovanni Antonacci da Cosmopolitan. Si tratta del figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, questo perché sua madre è Marianna Morandi. Il giovane vorrebbe avere l’occasione di partecipare ad Amici. Nell’estratto dell’articolo leggiamo: “Quindi, ricapitolando, Antonacci Junior è carino, divertente, affascinante e talentuoso. Praticamente il concorrente perfetto per un talent in stile Amici o X Factor: che nel suo futuro ci possa essere la partecipazione a un reality a tema musicale?“. Subito di seguito leggiamo anche la sua risposta:

Penso che Amici sia più formativo. È più lungo, ci sono le lezioni, è una vera e propria scuola. Io sarei uno di quelli che sta agli ultimi banchi, che fa caciara, ma anche ligio al dovere.

Di Giovanni Antonacci sappiamo che ha 19 anni e fa il rapper. Ha deciso di voler entrare nel mondo della musica due anni fa e ha pubblicato in autonomia le canzoni da lui composte. Chissà se il ragazzo ha sostenuto il provino per entrare ad Amici 21. Non possiamo saperlo. Lo scopriremo soltanto una volta che avrà inizio la nuova edizione. Quest’anno, infatti, dovrebbe partire prima degli anni precedenti. Stiamo parlando del mese di settembre. Solo allora, quindi, vedremo se Maria De Filippi ha deciso di prenderlo sotto la sua ala e provare a portare verso il Serale.

Tuto, in quel caso, dipenderà da lui e dalle sue capacità. Mentre aspettiamo notizie su questo fronte, però, ricordiamo che per quanto riguarda Amici 21 abbiamo anche altre incertezze. Questa volta ci riferiamo ai professori che seguono gli studenti del talent. Andiamo, perciò, a rivedere cosa sta succedendo in queste ore e perché potremmo non vedere Raimondo Todaro come si pensava. Continuate a leggere…