Avete già visto la casa di Giovanni Masiero e Francesca Rocco? Facciamo un tour virtuale insieme (FOTO)

1 La casa di Giovanni Masiero e Francesca Rocco

Siamo all’ottava puntata di MTV Cribs, il programma che mostra le case dei Vip. Per questo nuovo appuntamento scorpriremo le dimore dell’influencer Paolo Stella e della coppia ex Grande Fratello formata da Giovanni Masiero e Francesca Rocco. La messa in onda è fissata per mercoledì 28 aprile in prima tv assoluta alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW).

Dopo avervi mostrato l’abitazione di Paolo Stella, passiamo adesso alla casa di Giovanni e Francesca. Come ricordiamo, il loro amore è nato all’internro della casa del Grande Fratello. Hanno una bambina di nome di Ginevra e ora sono in attesa della seconda. In questa casa abitano dal 2017 e si trova in una posizione centrale, ma poco trafficata. Andiamo quindi a vedere alcune delle stanze.

Il salotto di Giovanni e Francesca

Spazi grandi e luminosi e pavimento a parquet, troviamo poco dopo l’ingresso un ampio salotto.

Qui vediamo un divano ad L sui toni del grigio scuro, abbellitto da cuscini dalle tonalità chiare per fare contrasto. Alle pareti ci sono molte cornice con anche delle loro foto.

Vediamo un’altra parte della casa…