Paolo Stella ci fa entrare dentro il suo splendido appartamento e siamo rimasti senza parole (FOTO)

1 La casa di Paolo Stella

Siamo all’ottava puntata di MTV Cribs, il programma che mostra le case dei Vip. Per questo nuovo appuntamento scorpriremo le dimore dell’influencer Paolo Stella e della coppia ex Grande Fratello formata da Francesca Rocco e Giovanni Masiero. La messa in onda è fissata per mercoledì 28 aprile in prima tv assoluta alle 21.10 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW).

Andiamo a scoprire la casa di Paolo Stella. Comparata nel 2018, per via della ristrutturazione è andato ad abitarci nel 2019. Molto luminosa, segnaliamo la carta da parati all’ingresso che racconta una storia speciale. Il suo luogo preferito è invece la stanza-doccia, sregolata e fuori dagli schemi esattamente come lui. Ma andiamo a vedere qualche altra stanza.

Il salotto

Iniziamo il nostro tour nella casa di Paolo Stella dal salotto.

Notiamo un bellissimo e ampio divano dai toni chiari in cui ci sono alcuni cuscini scuri che fanno da contrasto. Al centro, sopra un grande tappeto, c’è un tavolino da caffè.

Alla parete è stata messa una libreria su cui ci sono anche molti oggetti di arredo. In tutto questo, la visuale è sull’esterno, infatti intravediamo una porta finestra.

Passiamo alla sala da pranzo…