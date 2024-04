Giovanni ricorda il brutto incidente dove ha rischiato di perdere la vista: “Mi dissero che non avrei più ballato”

NEWS

Debora Parigi | 6 Aprile 2024

Amici 23

Lo abbiamo conosciuto ad Amici 23 come ballerino di latino-americano. Ma Giovanni ha rischiato di dover rinunciare al ballo a causa di un brutto incidente. L’ex allievo di Raimondo Todaro ha ricordato questa brutta vicenda a Verissimo, rivelando a Silvia Toffanin di aver rischiato di perdere la vista. Ecco cosa gli è successo.

L’incidente nel 2019 di Giovanni in cui ha rischiato di perdere la vista

Nel pomeriggio di oggi Silvia Toffanin ha avuto ospiti a Verissimo Nicholas e Giovanni. I due ballerini sono stati eliminati nella seconda puntata del Serale di Amici 23. E proprio a Verissimo si sono rivisti di persona per la prima volta e hanno anche fatto pace dopo il litigio avuto nella scuola nelle scorse settimane.

Ma durante l’intervista Giovanni ha parlato anche di un brutto incidente che ha avuto alcuni anni fa e che gli hanno fatto rischiare la vista e anche di non poter più ballare. Il ballerino nel 2019 ha avuto un incidente in cui si è fratturato lo zigomo, l’osso dell’occhio e il naso. Quindi ha davvero rischiato di non vedere più da quell’occhio. Ha raccontato alla conduttrice e al pubblico:

“Nel 2019 ho fatto un brutto incidente e mi dicevano che non avrei più potuto ballare. Io prima dell’incidente facevo anche arti marziali, sono cintura nera di karate. Dopo l’incidente non ho fatto più arti marziali proprio perché, nel caso avessi preso qualche pugno in faccia, avrei rischiato un sacco. Nell’incidente mi sono fratturato lo zigomo, l’osso dell’occhio e il setto nasale. Ora è un miracolo non solo che sia così, ma che proprio sia qui a raccontare questa bruttissima esperienza. È stato il momento più brutto della mia vita, però anche il fulcro grazie al quale ho cominciato una vita nuova. Sono cambiato completamente dopo l’incidente”.

Di questo incidente ne aveva parlato anche ad Amici dopo il suo ingresso nella scuola. Si era confidato con Raimondo Todaro mostrando anche una cicatrice sulla testa che spesso copriva con i capelli. Giovanni ha detto che l’incidente e le parole dei medici non l’hanno buttato giù ed è tornato a ballare. Infatti un anno dopo quella terribile vicenda lui e sua sorella Ilaria hanno vinto il Campionato italiano di danza latino-americana.