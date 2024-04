Silvia Toffanin mette pace tra Nicholas e Giovanni: l’abbraccio a Verissimo (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 6 Aprile 2024

Amici 23

Usciti insieme da Amici 23, Nicholas e Giovanni avevano litigato nelle ultime settimane all’interno della scuola. Ma i due hanno finalmente fatto pace e hanno raccontato tutto a Verissimo arrivando anche ad abbracciarsi di fronte a Silvia Toffanin. Ecco cosa è successo dopo la loro eliminazione.

Pace fatta per Nicholas e Giovanni dopo l’eliminazione da Amici

Nella seconda puntata del Serale di Amici 23 sono stati eliminati due ballerini: Nicholas e Giovanni. I due avevano stretto un’importante amicizia dentro la scuola che si è rotta proprio al Serale a causa di un guanto di sfida. In un momento particolare l’allievo di Raimondo Todaro aveva detto che avrebbe fatto fare una figuraccia all’allievo di Emanuel Lo (usando parole forti). Questo aveva portato al litigio, tanto che era intervenuto anche Maria De Filippi.

Come detto, nella scorsa puntata entrambi sono usciti e in quel momento qualcosa è cambiato. Nicholas, infatti, ha lasciato alcune lettere per i compagni. E una di queste era proprio per Giovanni. Ci aveva scritto che fuori da Amici si sarebbero visti, preso un caffè e avrebbero parlato per risolvere questa situazione. Il caffè ancora non c’è stato, ma l’ospitata a Verissimo ha permesso loro di fare pace.

Ospiti di Silvia Toffanin, Nicholas e Giovanni hanno parlato subito di ciò che è successo tra loro. Ha parlato per primo Giovanni che ha tolto immediatamente ogni dubbio dicendo: “Ci siamo chiariti, quindi è già vinta la situazione”. Ha spiegato che lui, essendo abituato alla danza sportiva, ha sempre vissuto in un ambiente in cui durante la gara c’è veramente molta competizione e poca amicizia. Quindi ha detto che si è fatto prendere dal momento quando ha detto quelle parole, non era lucido e l’ha fatto senza pensare alle conseguenze.

LEGGI ANCHE: Giovanni ricorda il brutto incidente in cui ha rischiato di perdere la vista

Lui si è fatto anche un esame di coscienza e ha capito che una frase detta in un momento particolare non poteva rovinare il rapporto che aveva creato con Nicholas. “Ti voglio ancora più bene di prima”, ha dichiarato Giovanni all’amico di fronte a Silvia Toffanin.

Nicholas e Giovanni hanno spiegato che oggi a Verissimo è stata la prima volta che si sono visti dopo l’uscita da Amici 23, quindi il caffè non l’hanno ancora preso. Si erano però sentiti per telefono e hanno avuto modo appunto di chiarire e fare pace. Ma la pace di persona è avvenuta proprio a Verissimo, tanto che i due ballerini si sono anche abbracciati di fronte alla conduttrice.