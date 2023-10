Chi è Giovanni Terzi? Età, ex moglie e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 21 Ottobre 2023

Conosciamo meglio Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura, quindi le informazioni che lo riguardano compresa la malattia, l‘ex moglie, il lavoro e i social.

Chi è Giovanni Terzi

Nome e cognome: Giovanni Terzi

Età: 59 anni

Data di nascita: 1964

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: giornalista e scrittore

Coniuge: Simona Ventura

Figli: Lodovico e Giulio

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @terzigio

Profilo Twitter: @terzigio

Giovanni Terzi età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Giovanni Terzi, nuovo compagno di Simona Ventura, quando è nato e quanti anni ha. Giovanni è nato nel 1964, ma non conosciamo la data di nascita esatta, si presume a Milano. Ha quindi 59 anni di età, ma non sappiamo il suo segno zodiacale e nemmeno la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Giovanni è figlio d’arte, suo padre infatti è Antonio Giovanni Battista Terzi, apprezzato giornalista che ha lavorato per anni come vicedirettore del Corriere della Sera.

Dopo essersi diplomato al Liceo scientifico, Giovanni ha conseguito la laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano.

Vita privata

Parlando della vita privata di Giovanni Terzi, non sappiamo bene chi sia la sua ex moglie. Ma sappiamo che ha due figli avuti da una precedente relazione. I loro nomi sono Lodovico e Giulio.

Dal 2018 Giovanni fa coppia con Simona Ventura. Da molto tempo cercano di pianificare il loro matrimonio, che per varie questioni sono sempre stati costretti a rimandare. I due vivono insieme.

Quando si parla di Giovanni Terzi si cita anche della sua malattia, di cui lui ha parlato nel programma Storie Italiane. Lui soffre infatti di una patologia polmonare genetica che ha ereditato dalla madre. Si tratta di una malattia degenerativa che deve curare con medicine specifiche che però gli hanno causato altri problei, tra cui il diabete.

Dove seguire Giovanni Terzi: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio Giovanni Terzi, vediamo anche dove seguirlo sui vari canali social.

Partiamo dal suo profilo Instagram che conta oltre 48 mila follower. Qui posta per la maggior parte contenuti che riguardano il suo lavoro. Ma non mancano anche post su vita privata.

Poi Terzi ha anche un profilo Twitter che ha poco più di 7 mila follower. Anche qui ci sono sia contenuti sul suo lavoro che con la compagna Simona Ventura.

Carriera

La carriera di Giovani Terzi ha inizio come architetto, vista la laurea in Architettura. Ed è stato anche docente universitario. Ma poi ha scelto di seguire le orme di suo padre diventando giornalista.

Come giornalista, Giovanni ha lavorato per testate importanti come Libero, Il Tempo e Il Giornale. A tal proposito è stato anche il direttore della testata online Il Giornale Off. Oggi dirige il giornale online The Global news.

Terzi è anche scrittore e ha scritto vari libri. L’ultimo suo libro è Eroi Quotidiani, pubblicato da Cairo Editore.

Ha avuto anche un’esperienza politica. Ha infatti anche fatto parte della giunta Moratti a Milano, diventando assessore addetto alle attività produttive.

Oggi è un altro giorno

Nella carriera di Giovanni Terzi non manca anche la TV in veste di opnionista. In particolare ha spesso fatto interventi nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

Giovanni Terzi a Ballando con le stelle 2023

Tra i concorrenti che fanno parte del cast dell’edizione 2023 di Ballando con le stelle scelto da Milly Carlucci, c’è anche Giovanni Terzi. E con lui ci sarà in gara anche la compagna Simona Ventura. Quindi si troveranno “rivali” in questo programma.

Lo show ha iniziato sabato 21 ottobre su Rai 1 e Giovanni Terzi balla con la maestra Giada Lini. Come si vede anche dai social del giornalista, la coppia si sta già allenando da alcune settimane.

Concorrenti e maestri di Ballando con le stelle 2023

Scopriamo adesso chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2023 e i maestri con cui fanno coppia. Ecco la lista:

Carlotta Mantovan con Moreno Porcu; Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina; Simona Ventura con Samuel Peron; Rosanna Lambertucci con Simone Casula; Paola Perego con Angelo Madonia; Lorenzo Tano con Lucrezia Lando; Wanda Nara con Pasquale La Rocca; Ricky Tognazzi con Tove Villfor; Lino Banfi con Alessandra Tripoli; Antonio Caprarica con Maria Ermachkova; Giovanni Terzi con Giada Lini; Sara Croce con Luca Favilla.

Tutta confermata la giuria che sarà quindi la stessa degli scorsi anni. A tal proposito rivedremo quindi al bancone dei giudici Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

Il percorso di Giovanni Terzi a Ballando con le stelle

Ha inizio l’avventura di Giovanni Terzi a Ballando con le stelle in coppia con Giada Lini. Come sarà?