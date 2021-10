1 Le parole di Giucas Casella

Uno dei concorrenti più simpatici e amati del Grande Fratello Vip 6 è senza alcun dubbio Giucas Casella. Il noto mentalista, che da anni è nel cuore del pubblico, con i suoi modi di fare e il suo carattere estroverso ha nuovamente conquistato i telespettatori, e senza dubbio nelle settimane a venire potrebbe regalarci grandi emozioni. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere gli utenti sui social. Vediamo di cosa si tratta.

Mentre discuteva con alcuni dei suoi compagni in casa, Giucas Casella ha infatti fatto coming out, affermando di aver avuto in passato, quando era giovane e non era ancora sposato e non aveva figli, dei rapporti con degli uomini. Tuttavia il gieffino non si è etichettato come omosessuale o bisessuale, ma ha specificato che per lui si tratta di assoluta normalità, come è giusto che sia. Queste le dichiarazioni di Giucas, riportate gentilmente da Biccy:

“Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.

Le parole di Giucas Casella naturalmente non sono passate inosservate e in molti sono rimasti stupiti dalla normalità con cui il gieffino ha trattato la questione.