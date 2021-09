Chi è Giucas Casella? Età, vita privata e Instagram

Tutte le informazioni su Giucas Casella, noto mentalista e personaggio telvisivo, dalla biografia, alla vita privata, alla carriera in TV fino alle partecipazioni a L’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip.

Chi è Giucas Casella

Nome e Cognome: Giuseppe Casella Mariolo

Nome d’arte: Giucas Casella

Data di nascita: 15 novembre 1949

Luogo di Nascita: Termini Imerese (provincia di Palermo)

Età: 71 anni

Altezza: 1,70 m

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: mentalista e personaggio televisivo

Moglie: Giucas ha una relazione con Valeria Perilli

Figli: ha un figlio di nome James nato dalla relazione con una modella inglese

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giucas_casella

Profilo Facebook: Giucas Casella

Sito Internet: www.giucascasella.it

Giucas Casella età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è Giucas Casella, dov’è nato e quando, quanti anni ha. Vero nome Giuseppe Casella Marola, ma conosciuto da tutti come Giucas, è nato a Termini Imerese, un paese in provincia di Palermo, il 15 novembre 1949, ma oggi vive a Roma. Ha 71 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La sua altezza è 1,70 m, non abbiamo invece informazioni circa il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non ne ha, quello che gli venne fatto ad Amsterdam durante un servizio de Le Iene era finto.

Da ragazzino la sua famiglia era composta da tre figli (lui era il secondo), il padre Vincenzo di professione muratore e la madre Rosalia che era casalinga e sordomuta. A sei anni ebbe un brutto incidente che gli sarebbe potuto costare la vita. Finì infatti in un pozzo e con la sola forza del pensiero riuscì a guidare la madre (che non poteva udirlo) in suo soccorso. Questo fu il primo evento fuori dal comune. Così il padre lo portò dal parroco del paese credendo che il figlio fosse impossessato dal diavolo. Ma il prete gli disse che invece aveva un dono datogli da Dio. Nel corso degli anni Giucas (nome che gli fu dato dal prelato) ebbe altri eventi anomali arrivando comunque a gestire le sue capacità. E alla fine il parroco lo invitò a spettacolarizzalre.

Dopo essersi avvicinato alle dottrine di matrice orientale e allo yoga, Giucas lasciò la Sicilia iniziando una serie di viaggi per l’Italia e cimentandosi in esperimenti di fachirismo. I suoi numeri cominciarono quindi a riscuote molto successo prima nei night club della riviera romagnola e poi in tutta la nazione. Iniziò quindi a viaggiare per il mondo arrivando ad esibirsi anche sulle navi da crociera. Così la sua fama cominciò a farsi strada e in molti parlarono di lui.

Purtroppo, quando Giucas Casella aveva solo 28 anni, la madre morì. Per lui era la figura più importante, poiché era colei che da subito lo aveva capito, accettato, sostenuto e difeso. L’evento quindi lo demoralizzò e decise di far calare il sipario sulla sua arte con un ultimo spettacolo al Bagaglino di Roma. Ma fu proprio in quella occasione che fu notato da qualcuno e iniziò la sua carriera in TV.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Giucas Casella, ha figli? In realtà lui è una persona molto riservata e quindi alcune notizie sono spesso state una sorpresa.

Nel 1986 ha avuto un figlio, James, nato dalla storia con una modella inglese. La loro relazione finì alcuni mesi dopo la nascita del figlio e fu proprio Giucas, con l’aiuto della famiglia, a prendersi cura del piccolo. James lo ha anche reso nonno del piccolo Giacomo.

In generale delle relazioni sentimentali di Giucas Casella non abbiamo mai saputo nulla fino a quando non fu lui stesso a riferire, ospite da Barbara D’Urso, della relazione oggi con Valeria Perilli. Si tratta di una nota doppiatrice e attrice, ma anche annunciatrice televisiva. I due stanno insieme da quasi 40 anni, ma non si sono mai sposati.

Dove seguire Giucas Casella: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Giucas Casella, è possibile seguirlo sui social? La risposta è ovviamente sì e per primo vi segnaliamo il suo profilo Instagram. Qui troviamo tanti post di vita quotidiana sia come padre che come nonno. Inoltre ci sono alcuni video di partecipazione a programmi.

Possiamo seguire Giucas anche attraverso la sua pagina Facebook ufficiale. Qui il mentalista tiene soprattutto aggiornati i fan sui suoi progetti lavorativi e meno sulla vita privata.

Infine esiste anche un suo sito internet ufficiale in cui possiamo trovare, oltre a tantissimi foto e video, anche la sua storia e tante curiosità che lo riguardano.

La carriera di Giucas Casella

Ma cosa fa nella vita Giucas Casella, qual è il suo lavoro? Come detto, la sua carriera prese una svolta inaspettata durante quello che doveva essere il suo spettacolo di addio. Al Bagaglino di Roma era infatti presente la segretaria di Pippo Baudo che parlò entusiasta di questo illusionista al noto conduttore. Baudo decise quindi di metterlo alla prova e gli dette cinque minuti all’interno di una trasmissione per un’emittente siciliana. Quei cinque minuti diventarono cinquanta e Giucas fece conoscere a tutta la Sicilia il famoso numero delle mani legate. Fu un grande successo e Pippo Baudo lo volle nei suoi programmi.

Così nel 1978, con Domenica In, iniziò la sua lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo televisivo e nacque il “fenomeno Giucas Casella”. Tra ipnosi e telepatia, regressione e prove impossibili di memoria, Giucas spettacolarizzò le sue doti che con gli anni aveva imparato a dominare e gestire. Famosissima la sua frase, durante l’ipnosi, “Quando lo dico io”. Arrivò anche ad indovinare la vittoria di Riccardo Fogli a Sanremo 1982.

Nella lunga carriera di Giucas Casella come mentalista e illusionista non sono mancati anche incidenti di percorso, come la mancata riuscita di un numero. Ciò ha portato a diverse polemiche e anche alla richiesta di chiusure di programmi televisivi con lui presente. Ma gli scandali, invece di avere un risultato negativo, ne ebbero uno positivo e ancora più emittenti si interessarono a Casella. Così arrivò a debuttare su Canale 5 e a far parte, negli anni, di tantissimi programmi tra Rai e Mediaset.

I suoi spettacoli si arricchirono con numeri che facevano discutere, come farsi seppellire per 30 minuti in due metri di terra. Oppure farsi attraversare il corpo da una corrente di un milione di volt, farsi ricoprire di ghiaccio e resistere per 20 minuti. Insomma tantissimi esperimenti che fecero parlare di lui anche all’estero.

Nella carriera televisiva di Giucas Casella ci sono anche vari reality. Nel 2004 fece parte de Il ristorante, dove piacque molto al pubblico e fu decisamente apprezzato. Nel 2021 è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Giucas Casella a L’isola dei famosi

Nella sua lunga carriera Giucas Casella ha partecipato per ben due volte a L’Isola dei famosi. La prima volta è stata nel 2008, quando alla conduzione c’era Simona Ventura. Fu però costretto molto presto ad abbandonare a seguito di un malore.

La seconda volta fu nel 2018 e anche questa volta si ritirò dopo sei settimane per problemi di salute.

Giucas Casella al Grande Fratello Vip 6

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Giucas Casella è tra i concorrenti che entrano nella casa dal primo giorno.

Ha riferito che ha deciso di partecipare al reality show per curiosità e per una sfida con se stesso. Pensa che gli mancherà tantissimo stare con il suo cane Nina e sicuramente gli mancherà tantissimo non poter sentire il figlio e il nipotino. Giucas ha aggiunto che per stare bene dentro la casa farà molto traning autogeno e cercherà di aiutare gli altri concorrenti se ce ne fosse bisogno.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Anche per il Grande Fratello Vip 6 troviamo alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini grazie al grande successo riscosso negli ultimi anni. Accanto a lui questa volta, in veste di opinioniste, ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per l’inizio del reality show i concorrenti nella casa sono 24. Oltre a Giucas Casella, vediamo chi sono gli altri:

Il percorso di Giucas Casella al Grande Fratello Vip 6

L’avventura di Giucas Casella all’interno dellla casa del Grande Fratello Vip 6 inizia venerdì 17 settembre con la prima puntata del reality show.

1° settimana: Giucas nella Casa si sta ambientando e ha trascorso tanti momenti divertenti con i concorrenti, ma anche chiacchierate profonde e qualche gaffe. Casella ha anche ricevuto un rimprovero da Manila Nazzaro, che lo vede poco impegnato con le faccende domestiche a differenza di altri.

Novella 2000 © riproduzione riservata.