Nicolò Figini | 13 Luglio 2023

Il nuovo programma di Giulia De Lellis

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti di Discovery. Tra le tante cose, infatti, si è parlato dei canali NOVE e Real Time. Per quanto riguarda quest’ultima rete, per esempio, sappiamo che vedremo una nuova versione di “Primo appuntamento“, la quale si svolgerà in hotel. In seguito il pubblico potrà gustarsi un format tutto nuovo di Benedetta Rossi e non mancherà nemmeno Giulia De Lellis.

L’influencer, infatti, dopo la sua esperienza come conduttrice a “Love Island” torna a lavorare per Discovery. Anche in questo caso il tema centrale sarà l’amore, in quanto si tratta di uno show sulle crisi di coppia.

Per adesso, purtroppo, non abbiamo altre informazioni in merito. La data di partenza potrebbe essere prevista per la fine del 2023 o l’inizio del 2024. Nemmeno questo punto risulta troppo chiaro.

Non appena avremo ulteriori dettagli non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo, però, alla conferenza stampa oltre che di Giulia De Lellis si è parlato anche dei Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Il conduttore e la comica, infatti, hanno detto addio alla Rai per spostarsi sul NOVE.

Oggi è stato confermato che tornerà “Che tempo che fa” con anche Filippa e Nino Frassica. Tra gli ospiti fissi Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani. Non sarà fisso, invece, Tommaso Zorzi, come riporta anche TVBlog.

Per ora è troppo presto per capire quando avranno inizio le varie trasmissioni. Non esiteremo ad aggiornarvi per fornirvi maggiori informazioni. Nel mentre, però, continuate a seguirci per tante altre news.