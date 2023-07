NEWS

Nicolò Figini | 7 Luglio 2023

La scorsa sera alcuni fan hanno notato che Giulia De Lellis e Andrea Damante si trovavano nello stesso identico ristorante di Mykonos. Entrambi in Grecia, infatti, hanno passato dei momenti di spensieratezza con i propri amici. Il deejay ha festeggiato un compleanno mentre l’influencer ha brindato con alcuni shottini.

Una frase scritta da lei ha fatto subito impazzire il web: “All’amore eterno“. Questa è stata la dedica scritta nella sua foto. Nello scatto di Damante, invece, vediamo la De Lellis in lontananza. Sicuramente un caso che, però, si è andato ad aggiungere ad alcune frasi di canzoni che ha postato nelle proprie Stories Giulia.

Quest’ultima, infatti, ha pubblicato delle frasi che secondo molti andrebbero contro all’ex fidanzato Andrea Damante. Ricordiamo che i due si sono lasciati ormai diversi anni fa. Entrambi si sono rifatti una vita e stanno insieme ad altre persone. Giulia De Lellis è felicemente fidanzata con Carlo Beretta, mentre Damante con l’attrice Elisa Visari.

Ad ogni modo, dopo tutti i rumor su questa situazione pare che Giulia abbia deciso di intervenire sul suo gruppo Telegram parlando con le proprie fan. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato Deianira Marzano che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato la segnalazione di una follower:

“Ieri Giulia De Lellis, nel suo gruppo Telegram, ha risposto a una hater ossessionata che le ha scritto che manda frecciatine a Damante. E Giulia ha risposto testuali parole: ‘Amo, ma quali frecce? Secondo me dopo 3 anni le frecce le ha nel cervello chi vede ancora quei mostri’.

Quella hater insisteva dicendo che aveva messo la canzone apposta e Giulia le ha risposto: ‘Ancora? Ma raga, sono fatti accaduti sette anni fa. Non mi potete collegare le canzoni a momenti di sette anni fa con il mio ex con cui non sto da 3 anni. Cioè solo a dirlo ho il fiatone’. Come fate a pensarlo?'”.

