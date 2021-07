1 La rivelazione di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis durante la settimana conclusiva di Love Island Italia ha rilasciato una bella intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Nel giornale diretto da Aldo Vitali, l’influencer si è raccontata ai microfoni di Monica Agostini. Durante la chiacchierata Giulia, oltre a ricordare il debutto come attrice in Genitori VS Influencer, ha spiegato di avere tanti sogni da realizzare, uno in particolare è quello di fare la cantante:

«Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni. E’ una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi. Mi prendono tutti in giro ma io non mollo».

Ha detto Giulia De Lellis a sorpresa. Riuscirà a realizzare questo desiderio? La conduttrice di Love Island ha aggiunto poi di ascoltare tanta musica italiana dai Negramaro a Mina o Mia Martini e tra i tormentoni dell’estate di apprezzare Melodia proibita di Irama (suo ex fidanzato ndr), ma anche Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, oltre a Makumba di Noemi e Carl Brave.

Nel corso dell’intervista Giulia ha ripercorso l’esordio di presentatrice di Love Island, ma anche ciò che è stato il suo passato a Uomini e Donne e al GF Vip, con un occhio al futuro. Ma leggiamo alcune delle sue dichiarazioni, poiché tra un ricordo e l’altro: «Che ricordo ho di Uomini e Donne? Meraviglioso. È un modo alternativo di innamorarsi e di farsi conoscere. Ho anche imparato a mordermi la lingua», ha spiegato Giulia De Lellis, riservando poi parole d’affetto e stima a Maria: «Maria De Filippi e tutto il team sono dei riferimenti per me, tuttora».

Come dimenticare poi la conduzione accanto a Gemma Galgani in Giortì. Con la dama di Uomini e Donne Giulia De Lellis ha spiegato di avere un rapporto davvero speciale: «Mi sento spesso con Gemma, ci siamo divertite. Lei è sensibile e dolce. Ho un bellissimo ricordo».

Adesso Giulia De Lellis si godrà un po’ di vacanze, ma non per troppo tempo. Pare infatti sia in progetto dell’altro per il futuro: «C’è un progetto su cui lavoro da quattro anni. Sono scaramantica per colpa di mia nonna: non posso dire niente!». Di cosa si tratterà? In attesa di scoprirlo, Giulia nelle scorse ore ha ringraziato tutti per il successo di Love Island. Continua…