Non sembrerebbe esserci pace per Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo il ritorno di fiamma di qualche mese fa infatti pare che i due siano nuovamente ai ferri corti. Nonostante sembrasse che stavolta tutto stesse procedendo nel migliore dei modi tra la blogger e il deejay, da qualche settimana si parla nuovamente di crisi, che è stata confermata dalla stessa Giulia sui social. Pur essendo numerose le voci su quanto sarebbe accaduto, ad oggi non è ancora ben chiaro cosa ha scatenato la separazione tra la De Lellis e Damante. Tuttavia una cosa pare sia certa: i Damellis non starebbero più insieme.

Adesso però a svelare i retroscena su quanto accaduto e il presunto motivo secondo il quale Giulia De Lellis e Andrea Damante si sarebbero lasciati, è stato il settimanale Chi. La rivista ha raccontato perché la blogger e il deejay avrebbero interrotto la loro relazione, pur essendo ad un passo dal matrimonio, o almeno così si mormorava. Questo quanto si legge in merito:

“L’influencer Giulia De Lellis sui social ha promesso che, quando avrà qualcosa da dire, lo farà lei in prima persona, in questo periodo che ha definito “per niente wow”. Eppure la sua estate – iniziata a forte dei marmi con Andrea Damante e finita in Sardegna in barca con Carlo Beretta, amico di entrambi (ed ex di Dayane Mello) – è ricca di colpi di scena. Giulia e Andrea si erano ritrovati poco prima del lockdown, ma quando tutto sembrava che il filare liscio, i due si separano. Damante confida agli amici di non essere più sicuro del suo amore per Giulia, mentre lei invece sognava di metter su casa con il suo fidanzato storico. Oggi il dj è tornato dalla sua famiglia, dopo le nottate in Costa Smeralda in compagnia di Ignazio Moser e degli amici più cari. Sulla barca di Beretta invece è rimasta Giulia. Nuovo amore in vista?”.