Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo paparazzati insieme: nuovi retroscena sulla loro relazione

NEWS

Debora Parigi | 24 Aprile 2024

Giulia De Lellis

Sembra più che confermata la relazione tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Alcune indiscrezioni rivelano che il rapporto andrebbe avanti da un po’, quindi non una storia tanto fresca. Inoltre sono stati pizzicati più volte insieme anche nella vita di tutti i giorni.

La conferma della relazione tra Giulia De Lillis e Giano Del Bufalo

Si erano mostrati un paio di giorni fa insieme a un evento, ma già alcuni giorni prima avevano mostrato una foto social sfuocata in cui si capiva chiaramente che erano loro due. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. E adesso pare arrivare la conferma di questa relazione con l’aggiunto di alcune indiscrezioni.

Il settimanale Chi ha infatti pubblicato delle foto in cui Giulia e Giano sono stati paparazzati lo scorso weekend nei pressi del Castello della Cecchignola, a Roma. Proprio in questa città dimora Giano. Più nel dettaglio, i due sono stati fotografati in una normale vita quotidiana mentre stavano facendo la spesa con dei look molto casual e che davano poco nell’occhio.

Ma non finisce qui, perché sono uscite anche nuove indiscrezioni riguardo Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Le prime notizie di questa relazione risalgono a una ventina di giorni fa con solo alcuni rumor. Ma i ben informati assicurano che la loro storia va avanti da molte più settimane. E in effetti Giulia e Giano dimostrano molta affinità. Lo scorso 17 aprile erano stati visti insieme a Venezia. E pare che Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo facciano coppia ormai da circa due mesi.

Giano è il fratello di Diana Del Bufalo. È nato a Roma, ha 36 anni e lavora come antiquario. A tal proposito ha fatto parte del programma “Cash or Trash?” condotto da Paolo Conticini. Giulia è tornata single da poco dopo la fine della storia con Carlo Gussalli Beretta che è stato avvistato con Melissa Satta.