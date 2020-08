1 Sui social un gesto di Giulia De Lellis fa sperare i fan dei Damellis: ecco cosa è successo

La crisi in atto tra i Damellis potrebbe subire una svolta grazie a un gesto di Giulia De Lellis di queste ultime ore. È ciò che sperano i fan della coppia, preoccupati per ciò che accade tra loro.

Entrambi si trovano in Sardegna, Andrea in compagnia di alcuni amici (tra cui Ignazio Moser) dove sta svolgendo anche varie serate nei locali, Giulia De Lellis, invece insieme alla sua famiglia. Al momento, però, non ci sono foto o video che possano testimoniare come l’ex tronista e l’influencer si trovino nello stesso luogo. Ovviamente ciò che ci si augura è che possano sorprendere tutti e mostrarsi di nuovo vicini e complici.

Nell’attesa che questo accada, ieri a mezzogiorno è stato diffuso il videoclip del nuovo pezzo di Andrea Damante in collaborazione con il cantante di Rotterdam, KiFi. Un lavoro a cui lo stesso deejay ha detto di tenere in modo particolare e che spera possa piacere anche ai suoi fan.

Ed è proprio nel video, fin dalle primissime immagini che Andrea Damante ha sorpreso tutti con la presenza di Giulia De Lellis. L’influencer infatti compare per tutta la durata della canzone e si mostra innamorata e felice accanto al suo fidanzato. Molti hanno fatto notare però che comunque il tutto è stato registrato prima dello stop che li ha ‘allontanati’, ma noi vogliamo sperare che proprio riguardando questo video i due possano ripensarci…

Ma non è finita qui. Perché a sorprendere tutti è stata poi Giulia De Lellis, la quale ha condiviso con lo Swipe Up che rimanda al link del video, l’ultimo lavoro di Andrea Damante. L’infuencer, tra l’altro, non ha potuto fare a meno di aggiungere un ‘Proud’.

Instagram Stories – Giulia De Lellis

Un piccolo gesto che ha fatto tornare a sperare i fan dei Damellis, che si augurano, come tutti noi, che le divergenze tra Giulia De Lellis e Andrea Damante possano essere presto superate.

Continua…