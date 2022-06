1 Il video postato da Giulia De Lellis

Sono anni che Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite in Italia, e il suo è di certo uno dei nomi di maggiore spicco nel mondo dello spettacolo. Spesso però l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è anche finita al centro del gossip e della cronaca rosa, in particolare per la sua vita sentimentale. A far discutere il web è stata come sappiamo la travagliata relazione con Andrea Damante, col quale ci sono stati diversi ritorni di fiamma nel corso del tempo. Da poco meno di due anni però Giulia ha ritrovato l’amore e la felicità, al fianco di Carlo Beretta, col quale ancora ora ha una relazione.

Tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra l’influencer e il suo compagno, che sui social si mostrano affiatati e complici. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo mormorare gli utenti sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcune ore fa Giulia De Lellis ha postato sul suo profilo TikTok un video che ha immediatamente destato l’attenzione dei fan. Secondo i più maliziosi infatti l’influencer avrebbe lanciato una frecciatina a un suo ex fidanzato, di cui naturalmente non viene fatto il nome. Questo il filmato che sta facendo il giro dei social:

Nel mentre alcune ore fa proprio Giulia è stata poco bene ed è finita così in ospedale. Ma andiamo a rivedere cosa è accaduto, le parole dell’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi e come sta ora.