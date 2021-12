Chi è Giulia De Lellis? Età, vita privata, fidanzato e Instagram

Tutto ciò che sappiamo sull’amata influencer ed ex volto di Uomini e Donne, Giulia De Lellis: età, vita privata, carriera, fidanzato, Instagram e social dove seguirla. Ecco chi è e tutte le curiosità sul suo conto.

Chi è Giulia De Lellis

Nome e Cognome: Giulia De Lellis

Data di nascita: 15 gennaio 1996

Luogo di nascita: Roma

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 64 centimetri

Peso: 49 kg

Segno zodiacale: Giulia è del segno del Capricorno

Professione: fashion influencer e modella

Fidanzato: Giulia è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta

Figli: Giulia non ha figli

Tatuaggi: Giulia ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @giuliadelellis103

Giulia De Lellis biografia, età e altezza

Ecco alcune notizie circa la biografia di Giulia De Lellis. L’influencer nasce a Ostia, in provincia di Roma, il 15 gennaio del 1996, sotto il segno del Capricorno. La sua età oggi è di 25 anni.

La sua altezza è di 1 metro e 64 centimetri, mentre il peso corrisponde a 49 kg.

Sempre stando alla sua biografia la famiglia è formata dai suoi genitori, dal fratello, Giuseppe, e da una sorella, Veronica, nata da una relazione precedente della madre. Ultime, Matilde e Penelope, e Tommy, il suo cagnolino.

Come riporta il sito Il Sussidiario, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis ha rivelato che la zia ha perso la vita durante il terremoto avvenuto ad Amatrice.

Inoltre, ha raccontato di quanto fu dolorosa per lei la separazione dei genitori e di come non aveva la forza di parlare con il padre. Tutto questo l’ha costretta a trasferirsi dalla nonna. A seguire, però, Giulia ha riallacciato i rapporti con l’uomo.

La vita privata: Giulia De Lellis ha un fidanzato?

Parliamo, ora, della vita privata di Giulia De Lellis, con particolare attenzione all’aspetto sentimentale. Nel 2016 incontra Andrea Damante sul set di Uomini e Donne, in cui lei partecipa come corteggiatrice e che poi diventa il suo fidanzato.

Come detto da loro stessi e come riporta il sito Chi e Cosa, hanno parlato più volte di diventare marito e moglie e di avere dei figli. Tutto questo, però, va a monte quando nel 2018 la coppia si lascia a causa dei tradimenti di lui, anche se la notizia non ha mai ricevuto conferma. I due hanno provato a riallacciare i rapporti, ma alla fine ognuno è andato per la propria strada.

Nel 2018 Giulia De Lellis e Irama hanno avuto una breve relazione, terminata dopo la partecipazione di lui al Festival Di Sanremo. I fan, in seguito alla fine della storia d’amore, hanno chiesto a gran voce delle spiegazioni all’influencer, la quale ha risposto sul suo profilo Instagram. Di Lei ha riportato le sue parole:

“Me lo chiedete spesso. Non è che vago e non voglio parlarne, però non ha senso l’argomento. Questa domanda mi piace però e ha senso: io e Irama siamo due persone. Due persone che si sono amate e poi lasciate. Due persone con un legame (ovvio) che vogliono vivere la loro vita serenamente a prescindere se separate o insieme”. Dopo questa rottura, alcuni giornali di gossip hanno parlato di un riavvicinamento con l’ex tronista.

Poi Giulia De Lellis ha una relazione con Andrea Iannone, con il quale ha sfilato in occasione del Festival di Venezia 2019, come riportato da Fanpage. Anche in questa occasione la relazione ha avuto vita breve.

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno provato poi a tornare insieme, ma a luglio 2020 si sono nuovamente lasciati, quando lei ha poi ufficializzato la relazione con Carlo Gussalli Beretta, suo attuale fidanzato. Una situazione, quella della rottura, che ha portato Giulia e Andrea a stare piuttosto male ma decidere di allontanarsi per non farsi ancora male.

Precedentemente abbiamo accennato a Tommy, il cagnolino che Andrea aveva regalato a Giulia. Per un certo periodo hanno continuato a tenerlo entrambi, fino a che l’ex tronista non ha scelto di lasciarlo a lei, come giusto che sia.

Dove seguire Giulia De Lellis: Instagram e profili social

Attraverso una semplice ricerca sul web scopriamo che Giulia De Lellis non ha tutti i profili social che ci si aspetterebbe. Infatti, all’appello sembra mancare Twitter.

Notiamo, però, un’enorme popolarità su Instagram dove conta oltre 5 milioni di seguaci. Infine, sulla pagina Facebook troviamo oltre 500 mila followers.

Sulla piattaforma di Instagram Giulia De Lellis racconta la sua vita professionale e privata. Con il suo pubblico ha un rapporto stretto. Sul suo profilo troviamo tantissimi contenuti tra selfie, foto insieme al suo cagnolino Tommy, ma anche scatti con la famiglia (in particolare le sue nipotine), così come il suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Carriera

Oggi Giulia De Lellis è una delle influencer più amate sui social, ma è anche opinionista, scrittrice, attrice e presentatrice. Negli anni oltre a partecipare in tante trasmissioni in svariati ruoli, l’abbiamo vista anche rilasciare importanti interviste. Ne ricordiamo alcune a Verissimo o Domenica In, giusto per citarne alcune.

Insomma Giulia sta cercando pian piano di arricchire la sua esperienza con tante esperienze, che vi elencheremo qui di seguito.

Serie TV

Una vita in bianco (2019)

Cinema

Genitori vs influencer (2021)

Programmi TV

Uomini e donne ( 2016) – Corteggiatrice

Pomeriggio Cinque (2016) – Opinionista

Grande Fratello VIP 2 (2017) – Concorrente

Mai dire Talk (2018) – Ospite fissa

Speciale Uomini e donne – La scelta (2019) – Stylist

Sul web, invece, da conduttrice ha portato i seguenti programmi: Giortì (nel 2020) insieme a Gemma Galgani, Love Island e la reunion del programma nel 2021.

Nella sua carriera, oltretutto, Giulia De Lellis è comparsa anche nei videoclip musicali del suo ex Andrea Damante. Per la precisione in: Follow My Pump (2017); Scritta in fretta (2018) e Somebody to Love (2020).

Tra l’altro sempre Giulia ha anche fondato un suo brand di costumi da bagno (ed è testimonial di diversi marchi importanti) e dispensa consigli di make-up ai suoi follower.

Uomini e Donne

Giulia De Lellis nel 2015, all’età di 19 anni, partecipa al programma Uomini e Donne per corteggiare il tronista Andrea Damante. Fin da subito tra i due scatta la scintilla e alla fine del programma sarà la sua scelta. Il dating show di Canale 5 le fa ottenere molto successo e le permette di diventare una influencer e youtuber, sul suo canale promuove, infatti, prodotti di bellezza e realizza tutorial di make-up.

Grande Fratello Vip 2

Nel 2017 partecipa alla seconda edizione del Grande fratello VIP, come detto poc’anzi, e durante la trasmissione diventa la protagonista delle clip della Gialappa’s Band.

La De Lellis non vince il programma ma riesce ad ottenere sempre maggior popolarità. Successivamente tenta di partecipare anche all’Isola dei Famosi ma viene scartata a causa del suo peso di 49 kg, risultando troppo magra, secondo quanto riportato da Supereva.

Giortì

Nel 2019 conduce, insieme a Gemma Galgani, il programma intitolato Giortì, nel quale le presentatrici organizzeranno eventi speciali in giro per l’Italia.

Love Island

Come abbiamo detto, tra le altre esperienze, nel ruolo di conduttrice, è da segnalare senza dubbio Love Island.

Giulia De Lellis con simpatia, schiettezza e solarità ha guidato i concorrenti nel loro cammino riscuotendo un buon successo sia in TV che sui social.

Il libro scritto da Giulia De Lellis

Forse uno degli eventi più chiacchierati dell’estate 2019, Giulia De Lellis sta per approdare in tutte le edicole con il suo primo libro “Le corna stanno bene su tutto“. La data di uscita è fissata per il 17 settembre 2019 e racconterà i vari retroscena della sua relazione con Andrea Damante e i presunti tradimenti. Tuttavia, durante un’intervista con il magazine F, trascritta da Gossip e TV, l’influencer ha rivelato di non avere voluto raccontare come ha scoperto i segreti dell’ex:

Come ho scoperto il tradimento? Ho iniziato ad avere una sensazione sempre più fastidiosa. All’inizio non avevo il coraggio di indagare, speravo di sbagliarmi. Invece era vera.

All’interno del libro di Giulia De Lellis, quindi, non troveremo dettagli riguardanti le modalità attraverso le quali ha trovato chat e fotografie compromettenti dell’allora fidanzato.

