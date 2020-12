1 Foto pubblicata e poi rimossa da parte della suocera di Giulia De Lellis, nello scatto di famiglia c’è il figlio Carlo con l’ex fidanzata Dayane Mello.

Umberta Gnutti, madre di Carlo Beretta, nonché quindi suocera di Giulia De Lellis ha fatto una piccola gaffe social. La signora, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di famiglia ad un evento in cui era presente insieme al figlio anche la sua ex fidanzata che altri non è che Dayane Mello.

Lo scatto è subito sparito, ma il web, si sa, è molto veloce nel notare certe cose e soprattutto a salvare tutto. La rimozione è quindi avvenuta troppo tardi, perché qualcuno ha già ripubblicato la gaffe su Twitter, facendo notare che lei ha pubblicato questa foto mentre il figlio è in vacanza con la nuova fidanzata (cioè Giulia):

NON LA MAMMA DI GUSSA CHE PUBBLICA UNA FOTO DI LEI, CARLO E DAYANE AD UN EVENTO, MENTRE LUI È IN VACANZA CON GDL, SE È UN SOGNO NON SVEGLIATEMI, VI PREGO 🍿🍿#GFVIP#damellis pic.twitter.com/heRYfUeP0P — pazzeskaMil🍿no – (@Adelediceche) December 31, 2020

Come si può notare, infatti, accanto a Carlo c’è Dayane Mello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ed ex fidanzata del giovane rampollo.

Semplice errore o frecciatina? E, anche se è stata rimossa, come la prenderà Giulia De Lellis?

Il web, ovviamente, è già molto divertito con varie battute sul motivo per cui la madre di Carlo avrebbe fatto questo gesto. Ma non solo, qualcuno ha notato che non sarebbe la prima volta…