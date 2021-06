Giulia aveva notato (e fotografato di nascosto) Sangiovanni già durante i casting: la rivelazione

1 Giulia e Sangiovanni amore a prima vista?

Le curiosità riguardanti Giulia e Sangiovanni non smettono mai e, da quando Amici 20 è finito, i diretti interessati (ma anche persone vicine a loro) raccontano aneddoti davvero carini e a volte divertenti. Ormai sappiamo che Giulia aveva preso una cotta per Sangiovanni sin dall’inizio, anche prima che iniziasse il programma. La ballerina, infatti, aveva notato subito il cantante.

Proprio Sangiovanni, in una delle tante ospitate radiofoniche, aveva detto che Giulia lo aveva notato dai casting. Si era fatto notare per essere vestito completamente di rosa. Oggi, però, veniamo a conoscenza di un particolare in più inerente a quei casting. Intervista dal settimanale DiPiù, la direttrice dell’Accademia di danza che frequenta la vincitrice di Amici 20 ha raccontato un episodio davvero simpatico. Si tratta proprio della prima volta in assoluto in cui Giulia e Sangiovanni si sono incontrati. Ecco le parole di Flaminia Buccellato:

Quando Giulia andò ai casting, cioè i primissimi provini da superare per entrare poi nel talent, vide tra i ragazzi in fila un ragazzetto bellino, acqua e sapone, e lo fotografò. Poi venne da me e mi disse: “Flaminia, che ne pensi? Hai visto com’è carino?”. Io rimasi a bocca aperta perché era la prima volta che Giulia mi parlava di un ragazzo che le piaceva… Non ha mai avuto un fidanzato, non ha mai preso una cotta. Così guardai la foto e dissi: “Non male, è davvero carino”. Quando poi è entrata nella scuola e io ho cominciato a guardare il programma mi sono accorta che anche quel ragazzo era entrato nel cast ed era… Sangiovanni.

E a quanto pare anche i genitori si sono già conosciuti:

Sono bellissimi insieme, è tutto vero tra di loro. Dopo la vittoria è venuta da me, ma era sempre al telefono con lui. Me lo ha anche presentato durante una videochiamata. Certo sono giovanissimi, ma i genitori di Giulia e i genitori di Sangiovanni si sono già conosciuti.

La direttrice della scuola di danza ha anche raccontato qualche episodio spiacevole riguardante la ballerina…