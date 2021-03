1 Giulia Pauselli interviene

Qualche ora fa a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Giulia Pauselli. La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha fatto discutere per aver apparentemente lanciato una frecciatina a Rosa Di Grazia e a Martina Miliddi, attuali concorrenti del talent show. Ma andiamo con ordine e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando su Twitter alcuni utenti hanno notato che Giulia ha ritwittato un messaggio di un utente che si è scagliato duramente contro le due allieve, che afferma:

“RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”.

A quel punto in molti hanno ipotizzato che Giulia Pauselli abbia voluto mandare una frecciatina a Rosa e a Martina, che nel mentre da mesi vengono criticate sia da Alessandra Celentano che da gran parte del web. Tuttavia poco fa, proprio la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha deciso di fare chiarezza sulla situazione, intervenendo per la prima volta. Giulia ha così affermato di aver ritwittato il messaggio per sbaglio, e di non avere assolutamente nulla contro la Di Grazia e la Miliddi. Queste le sue dichiarazioni:

“È partito il pollice automatico. Grazie a tutti per i pensieri belli ma evitate i commenti negativi perché poi mi sbaglio anche io. Vi voglio bene”.

Ma non solo. Dopo aver fatto chiarezza sul tweet contro Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, Giulia Pauselli ha anche replicato ad una fan, che aveva preso le difese proprio della ballerina partenopea. Vediamo quello che è accaduto.