1 Giulia Pauselli lancia una frecciatina?

Sono passati diversi anni da quando Giulia Pauselli ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi in qualità di allieva del talent show. Grazie al suo talento, dopo la fine dell’esperienza, la ballerina ha ottenuto un posto tra i professionisti del programma e ancora oggi è uno dei volti più amati della trasmissione. Attualmente infatti Giulia continua a lavorare ad Amici, e spesso si esibisce presentando le coreografie che gli allievi delle varie edizioni dovranno poi eseguire. Tuttavia in queste ore la ballerina è finita al centro dell’attenzione sul web, per via di un tweet che non è passato inosservato e che coinvolge niente meno che Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, due concorrenti di quest’anno. Ma vediamo quello che è accaduto.

Come è ormai noto, sono mesi che Alessandra Celentano si scaglia contro le due allieve, che secondo il suo pensiero non sarebbero portate per il mondo della danza. A pensarla allo stesso modo sono anche numerosi fan di Amici, che spesso hanno duramente criticato Rosa e Martina. Ma non solo. Soltanto qualche ora fa a scagliarsi duramente contro la Di Grazia sono stati anche alcuni ballerini professionisti, esterni alla scuola. Adesso per di più pare che anche Giulia Pauselli si sia esposta in merito e sembrerebbe che abbia lanciato una stoccata proprio a Rosa e Martina. La professionista di Amici ha infatti ritwittato un messaggio di un utente, che sul noto social ha affermato:

“RIP per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare 80 pezzi per delle pizzettare come Martina e Rosa”.

Il gesto di Giulia Pauselli non è di certo passato inosservato, tuttavia la ballerina con estrema professionalità ha sempre aiutato in ogni modo sia Rosa che Martina, affinché entrambe potessero eseguire nel migliore dei modi tutte le coreografie. Non è da escludere dunque anche il fatto che probabilmente Giulia non si sia accorta che il messaggio era contro le due alunne e che il suo gesto di conseguenza non è in malafede.